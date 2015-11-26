Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист MANOWAR признал вину в хранении детской порнографии 364
*Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Металл-сообщество слишком вяло ... 53
*Основатель группы БАТЮШКА осудил новый клип группы BATUSHKA 21
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!» 21
*PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста 20
[= ||| все новости группы



*

Seether

*



31 июл 2020 : 		 Вокалист SEETHER: «Мы живём в очень токсичном мире»

26 июл 2020 : 		 Басист SEETHER: «Жаль, что нет возможности поехать в тур»

17 июл 2020 : 		 Новая песня SEETHER

8 июл 2020 : 		 Басист SEETHER — об СС

26 июн 2020 : 		 Новая песня SEETHER

26 май 2020 : 		 SEETHER завершили работу над альбомом

3 июн 2019 : 		 Новый альбом SEETHER выйдет в начале 2020 года

6 июн 2018 : 		 Новое видео SEETHER

15 дек 2017 : 		 Акустика от вокалиста SEETHER

11 авг 2017 : 		 Новое видео SEETHER

15 июн 2017 : 		 Акустика от SEETHER

17 май 2017 : 		 Фанаты нашли сходства между песнями SEETHER и TOOL

8 май 2017 : 		 Новая песня SEETHER

14 апр 2017 : 		 Новая песня SEETHER

25 мар 2017 : 		 Новая песня SEETHER

24 фев 2017 : 		 Новое видео SEETHER

14 мар 2016 : 		 Вокалист SEETHER получил награду

15 дек 2015 : 		 Новое видео SEETHER

1 ноя 2014 : 		 Новое видео SEETHER

13 авг 2014 : 		 Вокалистка HALESTORM выступила с SEETHER

28 июл 2014 : 		 SEETHER в 'SiriusXM Artist Confidential'

2 май 2014 : 		 Новая песня SEETHER

23 фев 2014 : 		 Видео с текстом от SEETHER
| - |

|||| сегодня

Вокалист SEETHER: «Мы живём в очень токсичном мире»



*
zoom
*
* *
Вокалист SEETHER Shaun Morgan поговорил о том, как социальные сети влияют на всех обилием негатива по отношению друг к другу:

«Я просто вижу много злых, раздражённых людей, которые, если ты не согласен с ними, просто хотят разрушить твою жизнь. И наоборот, я вижу постоянное стремление людей к восхищению и обожанию со стороны незнакомых людей, потому что это как бы подпитывает их самооценку и каким-то образом улучшает их самочувствие. И я просто не хочу так жить. Меня не волнует, что другие люди делают в отпуске, что они едят на завтрак, как выглядит их обед, и меня, честно говоря, в большинстве случаев не волнует мнение случайных незнакомцев по поводу всего и вся. Мои друзья и моя семья — это да, важно. Но, к счастью, в этой экосистеме я не обитаю, и очень рад этому.

У меня был аккаунт в Твиттере, я полагаю, в 2010-м или 2011-м году — сразу после того, как он появился; все были там. И у меня просто не было достаточно толстой кожи, чтобы не клюнуть на наживку. Потом появились жуткие люди, угрожающие моей семье. Из того, что было средством общения, всё очень быстро превратилось в нечто мрачное и зловещее, одна пурга. Так что я рад, что не являюсь частью всего этого. Но интересно наблюдать за этим со стороны и видеть, как всё это влияет на подростков.

Одна из самых ужасных вещей в настоящее время — это издевательства в сети над подростками, дети в возрасте восьми и девяти лет совершают самоубийства из-за того, что говорят другие люди в сети, посредством всех возможных социальных медиаинструментов.

Это очень, очень токсичный период времени, в котором мы живём, и я ненавижу использовать слова, которые мелькают повсюду, но по сути ко всему этому всё и сводится.

Я не знаю, как выглядит будущее, но внезапно для меня оно перестало быть светлым. Хотя я и пытаюсь сохранять надежду».

SEETHER Frontman:





Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 165

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом