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Вокалист SEETHER : «Мы живём в очень токсичном мире»



Вокалист SEETHER Shaun Morgan поговорил о том, как социальные сети влияют на всех обилием негатива по отношению друг к другу:



«Я просто вижу много злых, раздражённых людей, которые, если ты не согласен с ними, просто хотят разрушить твою жизнь. И наоборот, я вижу постоянное стремление людей к восхищению и обожанию со стороны незнакомых людей, потому что это как бы подпитывает их самооценку и каким-то образом улучшает их самочувствие. И я просто не хочу так жить. Меня не волнует, что другие люди делают в отпуске, что они едят на завтрак, как выглядит их обед, и меня, честно говоря, в большинстве случаев не волнует мнение случайных незнакомцев по поводу всего и вся. Мои друзья и моя семья — это да, важно. Но, к счастью, в этой экосистеме я не обитаю, и очень рад этому.



У меня был аккаунт в Твиттере, я полагаю, в 2010-м или 2011-м году — сразу после того, как он появился; все были там. И у меня просто не было достаточно толстой кожи, чтобы не клюнуть на наживку. Потом появились жуткие люди, угрожающие моей семье. Из того, что было средством общения, всё очень быстро превратилось в нечто мрачное и зловещее, одна пурга. Так что я рад, что не являюсь частью всего этого. Но интересно наблюдать за этим со стороны и видеть, как всё это влияет на подростков.



Одна из самых ужасных вещей в настоящее время — это издевательства в сети над подростками, дети в возрасте восьми и девяти лет совершают самоубийства из-за того, что говорят другие люди в сети, посредством всех возможных социальных медиаинструментов.



Это очень, очень токсичный период времени, в котором мы живём, и я ненавижу использовать слова, которые мелькают повсюду, но по сути ко всему этому всё и сводится.



Я не знаю, как выглядит будущее, но внезапно для меня оно перестало быть светлым. Хотя я и пытаюсь сохранять надежду».













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