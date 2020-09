SEETHER выпустят три своих классических альбома на виниле

сегодня



В честь своего двадцатилетнего юбилея SEETHER впервые в истории выпустят три своих классических альбома — "Disclaimer II", "Karma And Effect" и "Finding Beauty In Negative Spaces" — на виниле. Переиздания увидят свет 13 ноября на лейбле Craft Recordings.



"Disclaimer II" — второй студийный альбом SEETHER, выпущенный в 2004 году. В его основе лежат 12 пересведённых и доработанных треков с дебютного альбома "Disclaimer". Среди дополнительных треков — грандиозный хит "Broken" с участием Amy Lee из EVANESCENCE. Альбом стал платиновым. Двойное издание сделано на малиново-красном непрозрачном виниле, также выпускается ограниченный тираж на розовом непрозрачном виниле, который доступен в интернет-магазине группы.



Следующий альбом, "Karma And Effect", выпущенный в 2005 году, завоевал золотой статус. Двухдисковое издание на бордовом непрозрачном виниле украшено гравировкой, также есть лимитированное издание на полупрозрачном красном виниле с брызгами, доступное в интернет-магазине группы.



"Finding Beauty In Negative Spaces" — четвёртый студийный альбом SEETHER, первоначально выпущенный в 2007 году и имеющий золотой статус. Он включает в себя самый успешный сингл группы — "Fake It", а также такие топовые песни, как "Rise Above This" и "Remedy". Двухдисковое издание выходит на непрозрачном виниле лавандового цвета, также выпускается ограниченный тираж на полупрозрачном фиолетовом виниле с брызгами, доступный в интернет-магазине группы.







