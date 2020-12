сегодня



Видео с текстом от SEETHER



SEETHER опубликовали официальное видео с текстом на песню "Wasteland", которая взята из альбома "Si Vis Pacem, Para Bellum" ("If You Want Peace, Prepare For War"), выпущенного в августе на Fantasy Records.













+1 -0



просмотров: 311