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*Новая песня NILE 54
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 47
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 45
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
*Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLI... 26
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Seether

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28 авг 2024 : 		 Новая песня SEETHER

15 авг 2024 : 		 Новое видео SEETHER

31 июл 2024 : 		 SEETHER исполнили новую песню

11 июл 2024 : 		 Новая песня SEETHER

23 май 2024 : 		 Вокалист SEETHER о новом альбоме

5 май 2024 : 		 SEETHER завершили запись

30 апр 2024 : 		 Новый альбом SEETHER выйдет осенью

7 мар 2023 : 		 SEETHER думают о новой музыке

19 дек 2022 : 		 Кавер-версия NIRVANA от SEETHER

18 ноя 2022 : 		 Переиздание SEETHER выйдет зимой

8 июл 2022 : 		 GAVIN ROSSDALE в новой версии песни SEETHER

20 июн 2022 : 		 Новое видео SEETHER

31 май 2022 : 		 Переиздание SEETHER выйдет летом

3 май 2022 : 		 SEETHER исполнили кавер-версию FLYLEAF

23 ноя 2021 : 		 Вокалист SEETHER выбрал своего рок-бога

18 авг 2021 : 		 Новое видео SEETHER

16 авг 2021 : 		 SEETHER выпускают сборник лучшего

10 авг 2021 : 		 Вокалист SEETHER — о первом шоу после паузы

23 июл 2021 : 		 Вокалист SEETHER о трех заповедях рока

21 июл 2021 : 		 Новая песня SEETHER

29 июн 2021 : 		 Новый ЕР SEETHER выйдет летом

27 апр 2021 : 		 Акустика от вокалиста SEETHER

3 апр 2021 : 		 SEETHER в акустике

15 фев 2021 : 		 Новое видео SEETHER

28 янв 2021 : 		 Новое видео SEETHER

30 дек 2020 : 		 Вокалист SEETHER: «Плохих дней становится больше»
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|||| 28 авг 2024

Новая песня SEETHER



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"Illusion", новая песня группы SEETHER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Surface Seems So Far", выход которого запланирован на 20 сентября на Fantasy Records:

01. Judas Mind
02. Illusion
03. Beneath The Veil
04. Semblance Of Me
05. Walls Come Down
06. Try To Heal
07. Paint The World
08. Same Mistakes
09. Lost All Control
10. Dead On The Vine
11. Regret




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