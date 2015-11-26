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Seether

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Фронтмен SEETHER не знает, как выплывать из коронавирусного шторма



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Фронтмен SEETHER Shaun Morgan на днях рассказал, как он справляется с кризисом, вызванным коронавирусом:

«Всё это заставило нас взглянуть на вещи по-другому, и в свете этого кризиса нам удалось разглядеть немало интересного. Очевидно, что первое, на что пришлось обратить внимание, — как по-прежнему исполнять музыку для своих поклонников и как зарабатывать на жизнь. Поэтому мы ищем стриминговые платформы и способы организации шоу. В частности, мы обустраиваем здесь, в Нэшвилле, студию с полноценными видеостенами, соответствующим освещением и всем необходимым для онлайн-шоу, максимально близкого к живому. Для нас это нечто новое, что стоит попробовать.

Там можно выставить геолокацию, привязав шоу к определённой области или городу. То есть можно сделать виртуальное шоу, скажем, в Цинциннати, штат Огайо, а затем на следующий вечер — в Дейтоне, штат Огайо. Я в Нэшвилле, поэтому я не могу смотреть шоу в Цинциннати. Вот такой подход. Мы можем провести шоу примерно через неделю-две после выхода нового альбома SEETHER, отыграть полуторачасовой сет, взяв 10 баксов за билет. Шоу можно транслировать на весь мир без ограничений, а можно сделать эксклюзивный концерт, продав на него тысячу билетов. Вопрос подхода.

Никто из нас не знает, как выплывать в этих бурных водах. Думаю, что мы живём в интересное время. А с другой стороны, чувствуешь себя немного подонком, когда пользуешься сочувствием людей и хочешь собирать с них деньги, в то время как многие переживают финансовые трудности. Но в то же время мы собираемся давать качественные концерты на регулярной основе. Все участники группы приезжают в Нэшвилл из разных мест, и мы будем делать весь контент за очень короткий промежуток времени. Можно исполнять альбомы целиком, можно сделать шоу в стиле "One Cold Night", то есть полностью акустическое, и это будут совершенно другой сет и совершенно другая атмосфера.

Кризис показал, что я сложил все яйца в одну корзину, и мой основной доход, если не весь, поступает непосредственно от этой группы и этой музыки. Так что если убрать доходы от концертов и продаж мерча, то возникают вопросы: "Как я подготовился? Как я могу себя подстраховать? Если так будет продолжаться ещё год, всё ли будет хорошо?"

Обычно ты уверен, что процесс идёт сам собой, а кризис показал, что я не был достаточно мудр, чтобы предусмотреть новые возможности для своего бизнеса ещё до начала этой пандемии. Так что я пока раскидал несколько искорок в надежде на то, что из них разгорится пламя».

SEETHER Frontman On Inability To Tour Amid Coronavirus Pandemic:





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