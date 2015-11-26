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Басист SEETHER : «Жаль, что нет возможности поехать в тур»



Басист SEETHER Dale Stewart недавно поговорил с одной из американских радиостанций о том, что значит выпустить альбом во время карантина:



«Тот факт, что у тебя есть альбом, над которым ты очень много работал, ты по-настоящему гордишься им, и ты не можешь дождаться, когда люди услышат эту вещь, ты не можешь дождаться, когда ты выйдешь и сыграешь эти песни для людей, крайне разочаровывает. Ты можешь читать рецензии, ты можешь разговаривать с людьми, но когда ты видишь, как толпа реагирует вживую, это реальное подтверждение того, какой получился диск, это мгновенный отклик. Так что мы бы с удовольствием поехали и исполнили эти песни, а в итоге мы сидим дома, у нас есть альбом и никаких концертов в его поддержку. Да, это расстраивает, но это тоже пройдёт. Нам просто нужно быть терпеливыми. Я считаю, что безопасность на первом плане. Но есть ощущение, что всё идёт к концу... Худшее позади, скажем так».































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