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Seether

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26 июл 2020 : 		 Басист SEETHER: «Жаль, что нет возможности поехать в тур»

17 июл 2020 : 		 Новая песня SEETHER

8 июл 2020 : 		 Басист SEETHER — об СС

26 июн 2020 : 		 Новая песня SEETHER

26 май 2020 : 		 SEETHER завершили работу над альбомом

3 июн 2019 : 		 Новый альбом SEETHER выйдет в начале 2020 года

6 июн 2018 : 		 Новое видео SEETHER

15 дек 2017 : 		 Акустика от вокалиста SEETHER

11 авг 2017 : 		 Новое видео SEETHER

15 июн 2017 : 		 Акустика от SEETHER

17 май 2017 : 		 Фанаты нашли сходства между песнями SEETHER и TOOL

8 май 2017 : 		 Новая песня SEETHER

14 апр 2017 : 		 Новая песня SEETHER

25 мар 2017 : 		 Новая песня SEETHER

24 фев 2017 : 		 Новое видео SEETHER

14 мар 2016 : 		 Вокалист SEETHER получил награду

15 дек 2015 : 		 Новое видео SEETHER

1 ноя 2014 : 		 Новое видео SEETHER

13 авг 2014 : 		 Вокалистка HALESTORM выступила с SEETHER

28 июл 2014 : 		 SEETHER в 'SiriusXM Artist Confidential'

2 май 2014 : 		 Новая песня SEETHER

23 фев 2014 : 		 Видео с текстом от SEETHER
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|||| сегодня

Басист SEETHER: «Жаль, что нет возможности поехать в тур»



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Басист SEETHER Dale Stewart недавно поговорил с одной из американских радиостанций о том, что значит выпустить альбом во время карантина:

«Тот факт, что у тебя есть альбом, над которым ты очень много работал, ты по-настоящему гордишься им, и ты не можешь дождаться, когда люди услышат эту вещь, ты не можешь дождаться, когда ты выйдешь и сыграешь эти песни для людей, крайне разочаровывает. Ты можешь читать рецензии, ты можешь разговаривать с людьми, но когда ты видишь, как толпа реагирует вживую, это реальное подтверждение того, какой получился диск, это мгновенный отклик. Так что мы бы с удовольствием поехали и исполнили эти песни, а в итоге мы сидим дома, у нас есть альбом и никаких концертов в его поддержку. Да, это расстраивает, но это тоже пройдёт. Нам просто нужно быть терпеливыми. Я считаю, что безопасность на первом плане. Но есть ощущение, что всё идёт к концу... Худшее позади, скажем так».

SEETHER Bassist Says It














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