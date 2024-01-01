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KID ROCK не боится озвучивать свои взгляды



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KID ROCK недавно дал большое интервью Такеру Карлсону , в котором тот его, в частности, спросил, почему он решил начать публично озвучивать свои консервативные политические взгляды:

«Я думаю, это отчасти из-за того, что я стал старше и мудрее, но, если честно, у меня были деньги в банке. И в конце концов, когда я действительно задумался об этом — это прозвучит банально, но я просто слишком сильно забочусь об этой стране. И это не было осознанным поступком, я просто начал делать это, участвовать. И одно привело к другому. У меня было несколько разговоров с друзьями.

Я не из тех людей, у которых есть большая машина, большая команда вокруг них, где каждый... Очевидно, что каждый твит не проверяется [Смеется] Все, что выходит из моего рта или решения, которые я принимаю, я беру на себя ответственность за все это. Это я. Там нет никаких фильтров. Но когда это случилось, мне было сказано, что не будет никаких корпоративных сделок, того-то, того-то и того-то. И я, ответил: «Хорошо». Мне так надоело иметь дело с... всякой ерундой, которая происходит в этих корпорациях. И я сотрудничаю только с Coors Light; я имею дело с ними. Я имею дело с Jim Beam. Я имею дело с Harley-Davidson и грузовиками Chevy. Это все мероприятия, в которых я принимал участие. И все равно, несмотря на то, что я работал со всеми этими компаниями, я имел дело с корпоративным дерьмом. Я думал: «Да, если я больше никогда этого не увижу, мне будет все равно». И никакие деньги на свете, потому что я отказался от них, не заставят меня быть их глашатаем или быть тем, кем я не являюсь. И тогда люди увидят кого-то другого, а не того, кто я есть на самом деле».

Когда Карлсон сказал, что, по его мнению, ему было «труднее принять решение», чем музыкант признается, Rock ответил:

«Как я уже сказал, у меня были деньги в банке, так что это было... Многие люди не хотят вмешиваться в общую картину. Многие люди — да кто угодно, это касается любого — боятся за свое положение в обществе. Не дай бог мама подвезет детей в школу в шапке MAGA, понимаете, о чем я? Внезапно вы становитесь поляризующим, вызывающим разногласия человеком, только потому, что вы сказали: «Я хочу сделать Америку снова великой»? Я такой: «Как ты смеешь?» Люди боятся. Я много кем был. Но я никогда не боялся, это точно».

На вопрос о том, не кажется ли ему, что то, что он говорит о своих консервативных политических взглядах, «стоило» ему чего-то, Kid сказал:

«Нет. Я, наверное, планировал это... Типа, «Эй, ты можешь от многого отказаться». А я, типа, «Мне все равно, да и пофигу». И это говорит мне о том, что так будет правильно. Именно так, как говорит мне мой Господь и Спаситель Иисус Христос, правильно поступать. И я буду следовать своему сердцу.

Последний полноценный тур, который я провел несколько лет назад, единственное, что я сделал для его продвижения, — это интервью, которое я дал вам. На этом всё Я не сделал ни одной заметки для прессы. Мы продали все города во время этого тура. И это просто показывает, что если вы говорите правду, и я имею в виду, что это должна быть ваша правда — не то, что вы услышали, не то, что вы повторяете, чтобы куда-то попасть, достичь определенного положения — но если это действительно ваша правда, вы, ваши семьи, ваши друзья, вещи, в которые вы верите, то все будет хорошо».






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