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KID ROCK: «Уважаю Эминема и Тейлор Свифт за позицию»



KID ROCK опубликовал небольшое видео, отреагировав на поддержку Камалы Харрис со стороны Эминема и Тейлор Свифт:



«Я люблю Эминема. Мы дружим уже много лет. Я не согласен с его политикой, но я отдаю должное ему и таким людям, как Тейлор Свифт, за то, что они не боятся отстаивать то, во что верят.



Мыслить по-другому и иметь свободу делать это - вот что делает эту страну великой. Моя позиция — однозначно MAGA, потому что я знаю сердцем, разумом, телом и душой, что президент Трамп сделает Америку снова великой. Боже, благослови США».





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Taylor Swift wants to be a democrat because she wants to be in moviesвЂ¦.period. And it looks like she will suck the door knob off Hollyweird to get there. Oldest move in the book. Good luck girl.













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