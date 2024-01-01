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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 69
*Умер Пол Ди'Анно 37
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 22
*DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом 19
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Kid Rock

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28 окт 2024 : 		 KID ROCK: «Уважаю Эминема и Тейлор Свифт за позицию»

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24 мар 2022 : 		 KID ROCK: «Трамп спрашивал моего совета насчёт Северной Кореи»

15 мар 2022 : 		 TED NUGENT — о KID ROCK

13 мар 2022 : 		 Новое видео KID ROCK

11 мар 2022 : 		 Новый альбом KID ROCK выйдет весной

31 янв 2022 : 		 KID ROCK отменит концерты, если залы будут требовать сертификаты о прививках

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27 янв 2022 : 		 Новые песни KID ROCK

25 янв 2022 : 		 KID ROCK и FOREIGNER едут в совместный тур

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22 ноя 2021 : 		 DANKO JONES бомбит от нового видео KID ROCK

21 ноя 2021 : 		 Новое видео KID ROCK

27 авг 2021 : 		 KID ROCK отменил концерты из-за случаев COVID-19 в группе

23 фев 2021 : 		 У KID ROCK 18!

18 сен 2020 : 		 KID ROCK: «Я за Трампа»

15 сен 2020 : 		 KID ROCK выступил на собрании Трампа

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9 сен 2017 : 		 Новая песня KID ROCK

16 июл 2017 : 		 Новые клипы KID ROCK

13 июл 2017 : 		 KID ROCK хочет в Сенат

14 июл 2015 : 		 TED NUGENT и KID ROCK записали новую песню "Kiss My Rebel Ass"
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KID ROCK: «Уважаю Эминема и Тейлор Свифт за позицию»



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KID ROCK опубликовал небольшое видео, отреагировав на поддержку Камалы Харрис со стороны Эминема и Тейлор Свифт:

«Я люблю Эминема. Мы дружим уже много лет. Я не согласен с его политикой, но я отдаю должное ему и таким людям, как Тейлор Свифт, за то, что они не боятся отстаивать то, во что верят.

Мыслить по-другому и иметь свободу делать это - вот что делает эту страну великой. Моя позиция — однозначно MAGA, потому что я знаю сердцем, разумом, телом и душой, что президент Трамп сделает Америку снова великой. Боже, благослови США».




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