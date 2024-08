сегодня



Вокалист EXODUS присоединился на сцене к ARMORED SAINT



Вокалист EXODUS Steve "Zetro" Souza присоединился на сцене к ARMORED SAINT в рамках выступления на Rockstadt Extreme Fest и исполнил "Can U Deliver".









@rockstadtfest was amazing, our first time playing Romania!





