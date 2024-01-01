сегодня



Вокалист ARMORED SAINT: «Лейбл намекнул, что давно не было альбома»



Вокалист ARMORED SAINT в недавнем интервью ответил на вопрос о том, повлекла ли туровая активность сдвиг сроков с выходом нового альбома:



«Да, так и получилось. Все это отложит выход на некоторое время, потому что в дороге, конечно, сложнее — по крайней мере, мне кажется, что сложнее — полноценно писать, делать демо-записи и прочее. Вы пытаетесь писать, и мы приложим усилия, сознательные усилия, чтобы заниматься этим, но... Иногда это трудно. Лично мне иногда даже не хочется слушать музыку, а уж тем более работать над ней. Так что во многом это просто перерыв для мозгов и ушей. Но группы делали это — все великие группы 70-х гастролировали и записывали пластинки. И я не знаю, как им это удавалось. Они просто были лучше. Но, да, это вызов. Это нелегко. Так что мы хотим это сделать. Наш лейбл сказал нам, что мы очень долго не выпускали альбом, но это не значит, что мы бездействуем и ничего не делаем. Мы, безусловно, выходим на сцену, играем и выступаем. Так что мы все еще очень заметны».







+0 -0



просмотров: 82

