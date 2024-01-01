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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 35
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
*Новое видео AVANTASIA 26
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 22
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Armored Saint

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Басист ARMORED SAINT о состоянии здоровья



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JOEY VERA опубликовал следующее сообщение:

«Прошло 9 дней с тех пор, как мне сделали лазерную операцию по коррекции разрыва сетчатки левого глаза. Я все еще в разъездах и на выступлениях, но вчера мне удалось посетить специалиста в Сан-Диего. Он сказал, что результаты операции выглядят хорошо и что все заживает благополучно.

Мое зрение все еще очень размыто из-за кровотечения, вызванного разрывом, но он говорит, что в течение следующего месяца или около того оно должно проясниться.
Мне очень повезло, что это не переросло в нечто худшее, например, в полную отслойку, и я смог обратиться к квалифицированным врачам и пообщаться с несколькими друзьями, которые помогли мне пройти через все это.

Я хочу выразить огромную благодарность всем, кто связался со мной или прислал мне пожелания здоровья. Вы все помогли мне пережить довольно страшное событие, и ваша забота сыграла огромную роль. Спасибо!

Еще 4 концерта, и я дома. Рино, Вегас, СФ, Лос-Анджелес. Давайте сделаем это!»






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