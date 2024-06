12 июн 2024



Кавер-версия THE FOUR TOPS от ARMORED SAINT



ARMORED SAINT представили собственную версию песни "One Chain (Don't Make No Prison)", видеоклип на неё доступен ниже. Классический трек впервые был выпущен группой PEOPLE в 1970 году. Среди других кавер-версий: THE FOUR TOPS (1974), SANTANA (1978) и THE DOOBIE BROTHERS (1989).







