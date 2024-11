сегодня



Видео полного выступления ARMORED SAINT



Видео полного выступления ARMORED SAINT, которое состоялось 11 ноября в Торонто, доступно для просмотра ниже:



"End of the Attention Span"

"Delirious Nomad"

"The Pillar"

"March of the Saint"

"Aftermath"

"Book of Blood"

"Win Hands Down"

"Can U Deliver"

"Reign of Fire"







