Винил ARMORED SAINT выйдет летом



ARMORED SAINT выпустят 16 августа на Metal Blade Records виниловую версию альбома Revelation и La Raza. Первый альбом будет доступен в следующих вариантах:



- Velvet Violet Marbled (US)

- Crimson Red Marbled (EU)

- 180g Black (EU)

- Clear Lilac Marbled (EU - Ltd. 300)

- Clear w/ Red, Purple, Pink Splatter (EU - Ltd. 200)



Трек-лист:



Side A:

"Pay Dirt"

"The Pillar"

"After Me, The Flood"





Side B:

"Tension"

"Creepy Feelings"

"Damaged"





Side C:

"Den Of Thieves"

"Control Issues"

"No Me Digas" **





Side D:

"Deep Rooted Anger"

"What's Your Pleasure"

"Upon My Departure"



** Bonus Track



La Raza будет доступен в следующих вариантах:



- Smoke (US)

- 180g Black (EU)

- White Black Marbled (EU)

- Spooky Clear White (EU - Ltd. 300)

- Silver "Black Dust" (EU - Ltd. 200)



Трек-лист:



Side A:

"Loose Cannon"

"Head On"

"Left Hook from Right Field"

"Get Off the Fence"

"Chilled"



Side B:

"La Raza"

"Black Feet"

"Little Monkey"

"Blues"

"Bandit Country"







