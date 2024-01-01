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Armored Saint

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Вокалист ARMORED SAINT: «Теща посоветовала мне мыть яйца»



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John'a Bush'a в недавнем интервью спросили, как самый важный совет он получил в своей жизни:

«Моя теща была сумасшедшей, сумасбродной женщиной. Моя жена берет с нее пример, она будет очень похожа на нее и в будущем меня ждёт очень веселая и несладкая жизнь. Так вот, когда мы с моей нынешней женой собирались пожениться, моя теща сказала мне: «У меня есть для тебя совет». Я спросил: «Какой?» А она ответила: «Мой яйца». Вот так... А я в ответ: «Ну, я вроде мою... но, да, теперь обязательно каждый вечер». В общем, это было довольно забавно».

Что касается самого важного совета, связанного с музыкой, который он когда-либо получал, он сказал:

«Не знаю, смогу ли я выделить что-то конкретное в музыкальном плане. Я просто назову, пожалуй, то, что, вероятно, привила мне моя мама. Это была поддержка, не обязательно словесная, но просто аура поддержки, ведь она всегда повторяла: «Я верю в тебя». И это, на самом деле, даже не выражалось словами, это была скорее просто поддержка и любовь, она всегда была рядом и верила в меня. Моя мама несколько лет руководила фан-клубом группы. И это, наверное, одна из причин, по которой я не люблю общаться в социальных сетях, потому что я действительно некоторое время был большой частью фан-клуба ARMORED SAINT и писал людям письма от руки. Я делал это вместе с мамой, а потом с Бобом Налбандяном, упокой Господь его душу, и с моим приятелем Энди. Мы все участвовали в этом в разное время. Но ключевым компонентом была именно моя мама. Отец ходил за письмами на почту, приносил их обратно, а мама их разбирала. Мои родители всегда были рядом со мной. Они позволили мне заниматься музыкой... Я окончил школу и не захотел идти в колледж. Я проучился на первых курсах колледжа, может быть, семестр, и осознал: «Я не хочу быть здесь». И они могли бы возразить: «Что ты делаешь со своей жизнью?». Но промолчали. Они просто сказали: «Ладно, тебе нравится эта музыка. Давай. Посмотрим, что у тебя получится». И они всегда были рядом и поддерживали меня, особенно моя мама. Так что, я считаю, что самым важным советом были не слова. Это была атмосфера. И я должен... позвольте мне отдать должное моей маме, потому что я, наверное, не делаю этого в достаточной степени, как она того заслуживает».




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