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*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
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Armored Saint

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У ARMORED SAINT есть семь песен



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Басист ARMORED SAINT в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идет работа над новым материалом:

«Ну, мы находимся примерно на середине пути написания новой музыки. У нас около семи песен или что-то в этом роде. Так что мы уже близки к завершению.

И если повезет, мы попытаемся попасть в студию где-то весной, чтобы начать запись. Так что я не знаю, что это значит с точки зрения даты релиза, но такова наша цель на данный момент. Так что мы усердно работаем над демо-записями дома. На самом деле, я работаю над песней прямо сейчас, так что мне пришлось сделать паузу и заняться этими интервью, а потом я вернусь к работе, когда закончу. Но, да, все идет очень круто, очень хорошо. Мне нравится то, что получается».




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