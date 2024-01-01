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У ARMORED SAINT есть семь песен



Басист ARMORED SAINT в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идет работа над новым материалом:



«Ну, мы находимся примерно на середине пути написания новой музыки. У нас около семи песен или что-то в этом роде. Так что мы уже близки к завершению.



И если повезет, мы попытаемся попасть в студию где-то весной, чтобы начать запись. Так что я не знаю, что это значит с точки зрения даты релиза, но такова наша цель на данный момент. Так что мы усердно работаем над демо-записями дома. На самом деле, я работаю над песней прямо сейчас, так что мне пришлось сделать паузу и заняться этими интервью, а потом я вернусь к работе, когда закончу. Но, да, все идет очень круто, очень хорошо. Мне нравится то, что получается».







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