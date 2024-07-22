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Вокалист MUDVAYNE: «Готов выпускать только что-то ох..ое!»



Chad Gray в недавнем интервью обсудил о давление, которое он и его коллеги по группе испытывают при создании музыки достаточно высокого качества, чтобы оправдать ожидания фанатов:



«Честно говоря, чувак, если бы мы пошли в студию и записали что-то, если бы каждый человек в нашей команде - мы, продюсер, наш гребаный менеджер, наш гребаный юрист — если бы все в нашей команде не прыгали от радости, тогда это не стоило бы выпускать. В этом весь я — я хочу выпускать только о$$$но классное дерьмо. А под отличным дерьмом я имею в виду вневременное. Ты хочешь создавать нестареющую музыку, и ты должен задать себе вопрос: «Это нестареющая музыка? Это музыка вне времени или это гребаная сиюминутность? Мы следуем за чем-то или ведем за собой?»



Он также рассказал об отношениях со своими коллегами по группе MUDVAYNE, особенно о творческом процессе:



«Мы такие, какие мы есть. То, как мы себя ведем с учетом нашего характера, — это и есть динамика того, что делает MUDVAYNE великими. И это не конфликт или что-то в этом роде, но мы проверяем друг друга. Но мне кажется, что это проявляется в музыке, которую мы создаем. И я полагаю, что у нас это было всегда, с самого начала или что-то в этом роде. И я уверен, что это одна из тех особенностей, которые делают группу великой. Конечно, мы преодолеваем трудности и справляемся с ними, но бывают моменты, когда мы начинаем писать, и мы спрашиваем себя: «А хотим ли мы одного и того же?». Мы пытаемся вылепить что-то новое. Но хорошо то, что все в группе очень открыты, а это как раз то, что нужно. Но когда мы начинаем, у меня есть видение, у Matt'a есть свое видение, у Ryan'a [Martinie, бас] есть свое видение, у Greg'a есть свое видение, и они не всегда совпадают. В результате вы объединяете их, но вам приходится немного отдавать, немного брать, немного отдавать, немного брать, но вы должны быть готовы к такому.



Но, да, все очень круто. Мне нравится наша динамика. Мне нравятся характеры, которые присутствуют в группе, и я полагаю, что, честно говоря, это одна из тех причин, благодаря которым она великолепна. И я уверен, что это одна из тех черт, которые делают ее особенной.



Наша музыка — она полна эмоций, будь то беспомощность, злость, агрессия или любая другая гамма — наша музыка определенно охватывает все эмоции — и я уверен, что именно эти эмоции сближают людей с нашей музыкой, потому что они могут построить с ней отношения. Потому что я не из тех авторов, которые говорят: «Вот что такое песня. Вот о чем эта песня». Я как бы веду вас по дороге, может быть, немного подталкиваю вас, чтобы вы поняли, к чему я клоню, но я даю вам возможность воспользоваться всеми возможностями, чтобы вы могли применить это в своей жизни. Именно это и делает ее особенной, потому что теперь вы сами строите свои отношения с ней, а не то, что я говорю вам, какими должны быть эти отношения. У нее нет границ, так что она практически ничем не ограничена».







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