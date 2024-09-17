17 сен 2024



Гитарист MUDVAYNE выбывает из тура



GREG TRIBBETT опубликовал следующее сообщение:



«Приветствую вас, металлическая семья! Итак, сначала о главном. MUDVAYNE будут играть на всех концертах по расписанию! С учетом сказанного, я пишу это с очень большим сожалением — я должен покинуть тур в понедельник 16 сентября по семейным обстоятельствам, и мне нужно вернуться домой. Семья превыше всего, верно? Но будьте уверены, группа закончит этот тур MEGADETH и все даты в нашем графике. Включая Knotfest в Южной Америке и шоу в Мехико [в конце октября - начале ноября]. Наш парень @marcusrafferty30 будет помогать нам и заменять меня. Спасибо всем за вашу любовь и поддержку меня и моей семьи в это время».











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