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*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 79
*JON BON JOVI спас женщину 49
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 28
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 22
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Mudvayne

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|||| 17 сен 2024

Гитарист MUDVAYNE выбывает из тура



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GREG TRIBBETT опубликовал следующее сообщение:

«Приветствую вас, металлическая семья! Итак, сначала о главном. MUDVAYNE будут играть на всех концертах по расписанию! С учетом сказанного, я пишу это с очень большим сожалением — я должен покинуть тур в понедельник 16 сентября по семейным обстоятельствам, и мне нужно вернуться домой. Семья превыше всего, верно? Но будьте уверены, группа закончит этот тур MEGADETH и все даты в нашем графике. Включая Knotfest в Южной Америке и шоу в Мехико [в конце октября - начале ноября]. Наш парень @marcusrafferty30 будет помогать нам и заменять меня. Спасибо всем за вашу любовь и поддержку меня и моей семьи в это время».






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17 сен 2024
gravitgroove
"твёрдо и чётко!"

просмотров: 362

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