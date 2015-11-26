Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «У нас есть ещё 6 песен»
BULLET FOR MY VALENTINE выпустят одноимённую работу пятого ноября. По случаю беседы вокалист коллектива, Matt Tuck рассказал о том, почему звучание стало более агрессивным:
«Всё получилось так, как получилось. Мы просто нашли этот звук и этот способ сочинения песен прямо сейчас в рамках нашей карьеры, и мы совершенно счастливы. Я чувствую, что последние шесть альбомов за 15 лет с лишним были просто движением к этому. Вот как это звучит для меня. В нём есть всё, что вы ожидаете от BULLET, но только на совершенно другом уровне. Мелодии сильнее, риффы более интенсивные, барабанные партии яростные, просто ощущение от пластинки в целом довольно насыщенное. Есть и спокойные моменты, такие как "Can't Escape The Waves" и "Rainbow Veins", и моментами можно услышать чуть больше мелодичных элементов. Мы сейчас находимся в хорошем творческом и музыкальном состоянии; творчество продолжает из нас литься потоком. У нас есть ещё в запасе столько, что не вошло в альбом, что мы можем выпустить после релиза этой пластинки... У нас есть ещё шесть готовых треков. Сейчас мы просто машина по сочинению песен. Так что всё просто замечательно!»
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