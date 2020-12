сегодня



Новая медовуха от BULLET FOR MY VALENTINE



BULLET FOR MY VALENTINE на волне успеха медовухи "Waking The Demon" выпустили праздничную версию, получившую название "Venom". Это приправленная специями медовуха имеет богатые медовые ноты и уникальное сочетание специй, что гарантирует яркий и продолжительный финиш. Можно наслаждаться как горячей, так и холодной. 10% ABV.







