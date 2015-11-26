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Bullet for My Valentine

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15 дек 2020 : 		 Новая медовуха от BULLET FOR MY VALENTINE

18 сен 2020 : 		 У BULLET FOR MY VALENTINE есть двадцать

27 май 2020 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE работают над «очень тяжёлым» альбомом

13 апр 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

2 апр 2020 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE выпустили медовуху

22 июл 2019 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

16 окт 2018 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

5 июн 2018 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

30 апр 2018 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

3 апр 2018 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

7 дек 2017 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE сменили барабанщика

25 окт 2017 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE начнут запись осенью

30 июн 2017 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «У нас уже написано шесть песен»

8 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD BULLET FOR MY VALENTINE

30 апр 2017 : 		 Концертный релиз BULLET FOR MY VALENTINE выйдет летом

7 апр 2017 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE начали работу над новым материалом

13 дек 2016 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE начнут работу над новым материалом в начале 2017 года

11 дек 2016 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE отвечает на вопросы

2 дек 2016 : 		 Концертное видео BULLET FOR MY VALENTINE

7 ноя 2016 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

23 сен 2016 : 		 Рассказ о летнем туре BULLET FOR MY VALENTINE

11 авг 2016 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE отправятся в студию летом

9 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

5 июл 2016 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE планируют целиком отыграть дебютный альбом

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полных выступлений BULLET FOR MY VALENTINE

30 май 2016 : 		 Концертное видео от BULLET FOR MY VALENTINE
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Новая медовуха от BULLET FOR MY VALENTINE



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BULLET FOR MY VALENTINE на волне успеха медовухи "Waking The Demon" выпустили праздничную версию, получившую название "Venom". Это приправленная специями медовуха имеет богатые медовые ноты и уникальное сочетание специй, что гарантирует яркий и продолжительный финиш. Можно наслаждаться как горячей, так и холодной. 10% ABV.

BULLET FOR MY VALENTINE Releases



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