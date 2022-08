1 авг 2022



Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE



BULLET FOR MY VALENTINE пятого августа выпустят делюкс-версию альбома "Bullet For My Valentine" с четырьмя новыми треками и композицией "Stitches", ранее доступной только на японской версии альбома. Композиция "No More Tears" доступна ниже:



Трек-лист:



01. Parasite



02. Knives



03. My Reverie



04. No Happy Ever After



05. Can't Escape The Waves



06. Bastards



07. Rainbow Veins



08. Shatter



09. Paralysed



10. Death By a Thousand Cuts



11. Omen (deluxe edition bonus track)



12. Stitches (deluxe edition bonus track)



13. No More Tears (deluxe edition bonus track)



14. Step Out From The Inside (deluxe edition bonus track)



15. This Means War (deluxe edition bonus track)







