26 дек 2021



Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE : «COVID и Брекзит сделали наши жизни вдвойне сложнее»



Matt Tuck в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, каким он видит первый тур после пандемии:



«Я считаю, что лучшее, что мы можем сделать сейчас как группа, так и команда, — это пройти двойную вакцинацию и просто делать то, что нам нужно делать, если нам нужно путешествовать. Сделать тест, например, перед полётом — это не такая уж большая проблема — и если это то, что нужно для того, чтобы мы могли продолжать нашу жизнь, наше музыкальное путешествие и нашу карьеру, то мы так и поступим.



Мир — это огромное пространство, и, к сожалению, мы не все находимся на одной волне, по каким бы то ни было причинам — политическим, медицинским, каким бы то ни было. Всё сложно. Поэтому мы можем сосредоточиться только на том, что нам подвластно в данный момент, а это тур по Великобритании, который уже продаётся и проходит очень хорошо. У нас запланирован европейский тур в конце января и в феврале, и он тоже неплохо смотрится. Но здесь, в Великобритании, у нас двойной удар: COVID и Brexit, что делает нашу жизнь вдвойне ужасной. Для гастролирующих музыкантов это абсолютный кошмар, потому что та свобода передвижения, которую мы когда-то имели, чтобы ездить по Европе и путешествовать по Испании и Франции, Португалии и Греции — по всему континенту — была у нас отнята. И мы ещё не знаем, что это будет означать, потому что на нашем пути встал COVID. Так что да — в краткосрочной перспективе всё выглядит не очень радужно. Но я уверен, что всё уладится. Но всё, что мы можем сделать в данный момент, это сосредоточиться на том, что находится прямо по курсу, а не заглядывать слишком далеко в будущее, потому что сейчас существует огромное количество препятствий, и не стоит напрягаться по этому поводу. И мы просто позволим менеджменту, промоутерам и агентам по всему миру попытаться решить между собой, как мы можем сделать так, чтобы всё получилось».



По сообщениям, многие страны ЕС всё ещё требуют дорогостоящие визы для гастролей артистов из Великобритании.







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