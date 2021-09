сегодня



BULLET FOR MY VALENTINE отложили релиз до ноября



BULLET FOR MY VALENTINE перенесли дату релиза своего седьмого альбома, названного по имени группы, с 22 октября на 5 ноября. Это с связано с задержками на производстве из-за пандемии, как сообщает сама группа.



«Для нас важно, чтобы у всех вас была возможность услышать этот альбом одновременно во всех форматах, поэтому, как ни обидно, что придётся подождать еще немного, мы обещаем вам, что оно того стоит. Мы хотим поблагодарить всех вас за поддержку этой работы!»































