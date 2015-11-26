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Bullet for My Valentine

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22 сен 2021 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE отложили релиз до ноября

10 сен 2021 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

26 июл 2021 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

23 июл 2021 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

23 июн 2021 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE исполнили новый трек

23 июн 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE — о названии нового альбома

18 июн 2021 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

29 апр 2021 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE выпускают фотокнигу

15 дек 2020 : 		 Новая медовуха от BULLET FOR MY VALENTINE

18 сен 2020 : 		 У BULLET FOR MY VALENTINE есть двадцать

27 май 2020 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE работают над «очень тяжёлым» альбомом

13 апр 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

2 апр 2020 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE выпустили медовуху

22 июл 2019 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

16 окт 2018 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

5 июн 2018 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

30 апр 2018 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

3 апр 2018 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

7 дек 2017 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE сменили барабанщика

25 окт 2017 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE начнут запись осенью

30 июн 2017 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «У нас уже написано шесть песен»

8 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD BULLET FOR MY VALENTINE

30 апр 2017 : 		 Концертный релиз BULLET FOR MY VALENTINE выйдет летом

7 апр 2017 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE начали работу над новым материалом

13 дек 2016 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE начнут работу над новым материалом в начале 2017 года

11 дек 2016 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE отвечает на вопросы
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BULLET FOR MY VALENTINE отложили релиз до ноября



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BULLET FOR MY VALENTINE перенесли дату релиза своего седьмого альбома, названного по имени группы, с 22 октября на 5 ноября. Это с связано с задержками на производстве из-за пандемии, как сообщает сама группа.

«Для нас важно, чтобы у всех вас была возможность услышать этот альбом одновременно во всех форматах, поэтому, как ни обидно, что придётся подождать еще немного, мы обещаем вам, что оно того стоит. Мы хотим поблагодарить всех вас за поддержку этой работы!»

BULLET FOR MY VALENTINE














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