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Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE — об оставшихся после выпуска альбома песнях



Matt Tuck в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, выдержан ли нереализованный материал в духе нового альбома:



«Они являются частью одного и того же процесса сочинения и записи. Некоторые из них совершенно разные и уникальные. Мы не хотели включать их в альбом, потому что они были недостаточно выразительными. Но они были достаточно крутыми, чтобы на них было обращено внимание после альбома. Мы хотели, чтобы альбом представлял собой действительно цельную, сплочённую работу от начала до конца, и мы не хотели добавлять в него слишком много креативных элементов. Мы решили, что будет лучше оставить их в качестве самостоятельных синглов после записи альбома и, возможно, выпустить какой-нибудь действительно сумасшедший EP в конце цикла, просто чтобы люди могли их услышать, чтобы они увидели свет. Но да, они тяжёлые, они интересные, они расширяют границы и они суперзахватывающие».







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