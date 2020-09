сегодня



У BULLET FOR MY VALENTINE есть двадцать



В недавней беседе с "The Ex-Man" гитарист BULLET FOR MY VALENTINE Michael "Padge" Paget рассказал о том, как идёт процесс работы над новым материалом:



«У нас уже есть где-то 85 % материала. Мы много чего сделали еще в прошлом году.. Очевидно, что этот год пошёл полностью по звезде. Matt последние пару недель был у меня в гараже, в студии, так что мы делали демо-записи. Думаю, что сделали штук пять-шесть на прошлой неделе, и ещё четыре или пять добавим. У нас где-то двадцать песен, и мы отберём лучшее для альбома.



Они все охренительно тяжёлые — это будет самый тяжёлый материал, что вы слышали от нас, что очень круто. Всё со своим духом. Matt клёвый, я клёвый, остальные парни клёвые. Это как раз то, что нужно, чтобы пройти через эту пандемию, чтобы музыка жила и мы могли вновь давать концерты. Все в одной лодке».













