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Bullet for My Valentine

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18 сен 2020 : 		 У BULLET FOR MY VALENTINE есть двадцать

27 май 2020 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE работают над «очень тяжёлым» альбомом

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22 июл 2019 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

16 окт 2018 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

5 июн 2018 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

30 апр 2018 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

3 апр 2018 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

7 дек 2017 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE сменили барабанщика

25 окт 2017 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE начнут запись осенью

30 июн 2017 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «У нас уже написано шесть песен»

8 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD BULLET FOR MY VALENTINE

30 апр 2017 : 		 Концертный релиз BULLET FOR MY VALENTINE выйдет летом

7 апр 2017 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE начали работу над новым материалом

13 дек 2016 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE начнут работу над новым материалом в начале 2017 года

11 дек 2016 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE отвечает на вопросы

2 дек 2016 : 		 Концертное видео BULLET FOR MY VALENTINE

7 ноя 2016 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

23 сен 2016 : 		 Рассказ о летнем туре BULLET FOR MY VALENTINE

11 авг 2016 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE отправятся в студию летом

9 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

5 июл 2016 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE планируют целиком отыграть дебютный альбом

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полных выступлений BULLET FOR MY VALENTINE

30 май 2016 : 		 Концертное видео от BULLET FOR MY VALENTINE

23 май 2016 : 		 Концертное видео от BULLET FOR MY VALENTINE
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|||| сегодня

У BULLET FOR MY VALENTINE есть двадцать



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В недавней беседе с "The Ex-Man" гитарист BULLET FOR MY VALENTINE Michael "Padge" Paget рассказал о том, как идёт процесс работы над новым материалом:

«У нас уже есть где-то 85 % материала. Мы много чего сделали еще в прошлом году.. Очевидно, что этот год пошёл полностью по звезде. Matt последние пару недель был у меня в гараже, в студии, так что мы делали демо-записи. Думаю, что сделали штук пять-шесть на прошлой неделе, и ещё четыре или пять добавим. У нас где-то двадцать песен, и мы отберём лучшее для альбома.

Они все охренительно тяжёлые — это будет самый тяжёлый материал, что вы слышали от нас, что очень круто. Всё со своим духом. Matt клёвый, я клёвый, остальные парни клёвые. Это как раз то, что нужно, чтобы пройти через эту пандемию, чтобы музыка жила и мы могли вновь давать концерты. Все в одной лодке».

BULLET FOR MY VALENTINE Has





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