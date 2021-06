сегодня



"Knives", новое видео BULLET FOR MY VALENTINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Bullet For My Valentine, выход которого намечен на 22 октября. http://www.bulletformyvalentine1.com







