BULLET FOR MY VALENTINE выступили в баре



23 мая BULLET FOR MY VALENTINE отыграли специальное шоу в Лондонском бара в рамках "The K! Pit" от Kerrang! — на шоу присутствовало 50 человек:



01. Knives

02. Piece Of Me

03. Scream Aim Fire

04. Your Betrayal

05. Tears Don't Fall

06. Waking The Demon







