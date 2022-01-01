Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах 34
*Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH 11
*THOMAS ZWIJSEN исполняет... METALLICA! 9
*MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании 9
*PAUL DI’ANNO: «Не было никакой новой волны британского... 7
*MANOWAR вылетели с фестиваля, грозят судом 7
*Новый альбом BLOODBATH выйдет осенью 7
*TOBIAS SAMMET: «AVANTASIA никакого manowar не подсиживала» 6
*Новый альбом AVANTASIA выйдет осенью 6
*JUDAS PRIEST выбыли из состава AFTERSHOCK 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах 34
*Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH 11
*THOMAS ZWIJSEN исполняет... METALLICA! 9
*MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании 9
*PAUL DI’ANNO: «Не было никакой новой волны британского... 7
[= ||| все новости группы



*

Bullet for My Valentine

*



4 июл 2022 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE выступили в баре

3 июл 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

21 июн 2022 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE даёт совет молодым

31 май 2022 : 		 Видеоряд от BULLET FOR MY VALENTINE

8 апр 2022 : 		 Видео с текстом от BULLET FOR MY VALENTINE

26 дек 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «COVID и Брекзит сделали наши жизни вдвойне сложнее»

15 дек 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Первым альбомом, который я купил, был "Black Album" METALLICA»

10 дек 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE — об оставшихся после выпуска альбома песнях

26 окт 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «У нас есть ещё 6 песен»

12 окт 2021 : 		 Гитарист BULLET FOR MY VALENTINE — о пользе пандемии

4 окт 2021 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

1 окт 2021 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

22 сен 2021 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE отложили релиз до ноября

10 сен 2021 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

26 июл 2021 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

23 июл 2021 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

23 июн 2021 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE исполнили новый трек

23 июн 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE — о названии нового альбома

18 июн 2021 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

29 апр 2021 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE выпускают фотокнигу

15 дек 2020 : 		 Новая медовуха от BULLET FOR MY VALENTINE

18 сен 2020 : 		 У BULLET FOR MY VALENTINE есть двадцать

27 май 2020 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE работают над «очень тяжёлым» альбомом

13 апр 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

2 апр 2020 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE выпустили медовуху

22 июл 2019 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE
Показать далее
| - |

|||| 4 июл 2022

BULLET FOR MY VALENTINE выступили в баре



zoom
23 мая BULLET FOR MY VALENTINE отыграли специальное шоу в Лондонском бара в рамках "The K! Pit" от Kerrang! — на шоу присутствовало 50 человек:

01. Knives
02. Piece Of Me
03. Scream Aim Fire
04. Your Betrayal
05. Tears Don't Fall
06. Waking The Demon




Like!+2Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 305

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом