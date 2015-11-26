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Гитарист BULLET FOR MY VALENTINE — о пользе пандемии



Michael "Padge" Paget в рамках недавней беседы рассказал о том, как проходил процесс работы над новым альбомом:



«Мы начали сочинять в 2018 году, кажется, как-то так. У нас была куча песен; у нас было около 15 идей, записанных в качестве демо. Мы вернулись в турне, а затем закончили гастроли в 2019 году. А потом в марте 20-го разразилась пандемия. Так что мы просто решили: "Давайте продолжим сочинять каким-нибудь образом". Потому что в Великобритании четыре разных государства — как вы это называете? — четыре разных страны, но мы все называемся Великобританией. Так что у нас есть границы. И это было непросто, потому что некоторые страны были закрыты, другие были открыты, вы не могли пересечь границу. Это было очень сложно, но, к счастью, у меня дома есть студия. Matt мог поехать в студию в Англии или к Carl'у. Jase [барабанщик Jason Bowld] может писать; у него есть установка в гараже. У [басиста] Jamie [Mathias'а] тоже есть небольшая установка в его доме. Так что мы нашли способ обойти проблему. И, к счастью, это было очень хорошо, потому что это дало нам больше времени для сочинения, позволило нам больше сосредоточиться на том, что мы хотели записать. Когда правила немного смягчились, Matt приехал ко мне на несколько недель, чтобы записывать материал здесь. Так что пандемия пошла нам на пользу, она действительно пошла нам на пользу в настолько положительном смысле, что давайте устроим ещё одну [смеётся]. Давайте устроим ещё одну пандемию через два года. Мы напишем ещё одну пластинку!»







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