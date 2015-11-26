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Bullet for My Valentine

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12 окт 2021 : 		 Гитарист BULLET FOR MY VALENTINE — о пользе пандемии

4 окт 2021 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

1 окт 2021 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

22 сен 2021 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE отложили релиз до ноября

10 сен 2021 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

26 июл 2021 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

23 июл 2021 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

23 июн 2021 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE исполнили новый трек

23 июн 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE — о названии нового альбома

18 июн 2021 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

29 апр 2021 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE выпускают фотокнигу

15 дек 2020 : 		 Новая медовуха от BULLET FOR MY VALENTINE

18 сен 2020 : 		 У BULLET FOR MY VALENTINE есть двадцать

27 май 2020 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE работают над «очень тяжёлым» альбомом

13 апр 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

2 апр 2020 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE выпустили медовуху

22 июл 2019 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

16 окт 2018 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

5 июн 2018 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

30 апр 2018 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

3 апр 2018 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

7 дек 2017 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE сменили барабанщика

25 окт 2017 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE начнут запись осенью

30 июн 2017 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «У нас уже написано шесть песен»

8 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD BULLET FOR MY VALENTINE

30 апр 2017 : 		 Концертный релиз BULLET FOR MY VALENTINE выйдет летом
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Гитарист BULLET FOR MY VALENTINE — о пользе пандемии



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Michael "Padge" Paget в рамках недавней беседы рассказал о том, как проходил процесс работы над новым альбомом:

«Мы начали сочинять в 2018 году, кажется, как-то так. У нас была куча песен; у нас было около 15 идей, записанных в качестве демо. Мы вернулись в турне, а затем закончили гастроли в 2019 году. А потом в марте 20-го разразилась пандемия. Так что мы просто решили: "Давайте продолжим сочинять каким-нибудь образом". Потому что в Великобритании четыре разных государства — как вы это называете? — четыре разных страны, но мы все называемся Великобританией. Так что у нас есть границы. И это было непросто, потому что некоторые страны были закрыты, другие были открыты, вы не могли пересечь границу. Это было очень сложно, но, к счастью, у меня дома есть студия. Matt мог поехать в студию в Англии или к Carl'у. Jase [барабанщик Jason Bowld] может писать; у него есть установка в гараже. У [басиста] Jamie [Mathias'а] тоже есть небольшая установка в его доме. Так что мы нашли способ обойти проблему. И, к счастью, это было очень хорошо, потому что это дало нам больше времени для сочинения, позволило нам больше сосредоточиться на том, что мы хотели записать. Когда правила немного смягчились, Matt приехал ко мне на несколько недель, чтобы записывать материал здесь. Так что пандемия пошла нам на пользу, она действительно пошла нам на пользу в настолько положительном смысле, что давайте устроим ещё одну [смеётся]. Давайте устроим ещё одну пандемию через два года. Мы напишем ещё одну пластинку!»

BULLET FOR MY VALENTINE Guitarist: How














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