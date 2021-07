23 июл 2021



Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE



"Parasite", новая песня группы BULLET FOR MY VALENTINE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Bullet For My Valentine, выход которого запланирован на этот год:



01. Parasite



02. Knives



03. My Reverie



04. No Happy Ever After



05. Can't Escape The Waves



06. Bastards



07. Rainbow Veins



08. Shatter



09. Paralysed



10. Death By a Thousand Cuts

























+2 -0



просмотров: 181