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Bullet for My Valentine

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23 июл 2021 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

23 июн 2021 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE исполнили новый трек

23 июн 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE — о названии нового альбома

18 июн 2021 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

29 апр 2021 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE выпускают фотокнигу

15 дек 2020 : 		 Новая медовуха от BULLET FOR MY VALENTINE

18 сен 2020 : 		 У BULLET FOR MY VALENTINE есть двадцать

27 май 2020 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE работают над «очень тяжёлым» альбомом

13 апр 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

2 апр 2020 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE выпустили медовуху

22 июл 2019 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

16 окт 2018 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

5 июн 2018 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

30 апр 2018 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

3 апр 2018 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

7 дек 2017 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE сменили барабанщика

25 окт 2017 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE начнут запись осенью

30 июн 2017 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «У нас уже написано шесть песен»

8 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD BULLET FOR MY VALENTINE

30 апр 2017 : 		 Концертный релиз BULLET FOR MY VALENTINE выйдет летом

7 апр 2017 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE начали работу над новым материалом

13 дек 2016 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE начнут работу над новым материалом в начале 2017 года

11 дек 2016 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE отвечает на вопросы

2 дек 2016 : 		 Концертное видео BULLET FOR MY VALENTINE

7 ноя 2016 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

23 сен 2016 : 		 Рассказ о летнем туре BULLET FOR MY VALENTINE
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|||| 23 июл 2021

Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE



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"Parasite", новая песня группы BULLET FOR MY VALENTINE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Bullet For My Valentine, выход которого запланирован на этот год:

01. Parasite

02. Knives

03. My Reverie

04. No Happy Ever After

05. Can't Escape The Waves

06. Bastards

07. Rainbow Veins

08. Shatter

09. Paralysed

10. Death By a Thousand Cuts

BULLET FOR MY VALENTINE Releases Ferocious New Song 'Parasite'











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