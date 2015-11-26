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Bullet for My Valentine

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4 окт 2021 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

1 окт 2021 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

22 сен 2021 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE отложили релиз до ноября

10 сен 2021 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

26 июл 2021 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

23 июл 2021 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

23 июн 2021 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE исполнили новый трек

23 июн 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE — о названии нового альбома

18 июн 2021 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

29 апр 2021 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE выпускают фотокнигу

15 дек 2020 : 		 Новая медовуха от BULLET FOR MY VALENTINE

18 сен 2020 : 		 У BULLET FOR MY VALENTINE есть двадцать

27 май 2020 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE работают над «очень тяжёлым» альбомом

13 апр 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

2 апр 2020 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE выпустили медовуху

22 июл 2019 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

16 окт 2018 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

5 июн 2018 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

30 апр 2018 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

3 апр 2018 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

7 дек 2017 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE сменили барабанщика

25 окт 2017 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE начнут запись осенью

30 июн 2017 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «У нас уже написано шесть песен»

8 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD BULLET FOR MY VALENTINE

30 апр 2017 : 		 Концертный релиз BULLET FOR MY VALENTINE выйдет летом

7 апр 2017 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE начали работу над новым материалом
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|||| 4 окт 2021

Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE



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"Rainbow Veins", новое видео группы BULLET FOR MY VALENTINE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Bullet For My Valentine, выходящего 22 октября на Spinefarm /Search & Destroy.

Трек-лист:

01. Parasite

02. Knives

03. My Reverie

04. No Happy Ever After

05. Can't Escape The Waves

06. Bastards

07. Rainbow Veins

08. Shatter

09. Paralysed

10. Death By a Thousand Cuts

BULLET FOR MY VALENTINE Releases Music Video For New Single 'Rainbow Veins'














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