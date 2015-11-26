4 окт 2021



Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE



"Rainbow Veins", новое видео группы BULLET FOR MY VALENTINE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Bullet For My Valentine, выходящего 22 октября на Spinefarm /Search & Destroy.



Трек-лист:



01. Parasite



02. Knives



03. My Reverie



04. No Happy Ever After



05. Can't Escape The Waves



06. Bastards



07. Rainbow Veins



08. Shatter



09. Paralysed



10. Death By a Thousand Cuts







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