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Bullet for My Valentine

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Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Первым альбомом, который я купил, был "Black Album" METALLICA»



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Matt Tuck в рамках нового интервью рассказал о том, что заставило ег взять в руку гитару:

«Была буквально одна вещь, с которой всё началось. Я всегда рос, слушая музыку. Мой отец не был музыкантом, но он был фанатом музыки. И его предпочтения были связаны с роком и в некотором роде с творчеством поэтов-песенников. Так что я вырос, слушая музыку, — без какого-либо собственного выбора; просто в гостиной всегда была включена музыка, она просто играла фоном — например, LED ZEPPELIN, Bob Seger, Bruce Springsteen, THE EAGLES, FLEETWOOD MAC. Так что я вырос с этими музыкальными композициями, вживлёнными в мою голову ещё до того, как я об этом узнал. И вот однажды я смотрел телевизор. По MTV показывали клип [METALLICA] "Enter Sandman", и это было оно. Я просто подсел. Я не знаю, что это было: что-то в звуке, что-то в визуальной составляющей видео и в том, как круто выглядел James [Hetfield]. Это просто выглядело круто, и я подумал: "Чёрт. Вот оно". И тогда всё началось. Я попался на крючок, чувак. И я просто отправился в это музыкальное путешествие.

Первым альбомом, который я купил, был "Black Album" METALLICA, когда мне было лет 14 или около того, и с этого всё и понеслось. Я никогда не пытался пересмотреть свои предпочтения. Я подсел. Поэтому я прослушал все альбомы METALLICA в обратном порядке. Я начал с "Black Album", "...And Justice For All", "[Master Of] Puppets", бла-бла-бла. И я просто взял гитару, накопил денег, купил себе гитару и просто сел и выучил на слух всё, что мог, из этих альбомов METALLICA. Вот так я и научился играть на гитаре. А потом, по мере развития событий, я познакомился с более тяжёлыми вещами, например, с шоу [MTV] под названием "Headbangers Ball"... Каждые выходные я ждал вечера воскресенья, чтобы посмотреть "Headbangers Ball". Я познакомился со всеми более тяжёлыми, более энергичными группами, такими как MACHINE HEAD, PANTERA и тому подобными, SEPULTURA. И тогда я просто подумал: "Б$$$ь". Для меня это было всем. Я просто отправился в путь. А потом всё покатилось как снежный ком. Это заполнило всю мою жизнь. Всё, что я хотел делать, это играть на гитаре; всё, что я хотел делать, это создать группу со своими друзьями. Я никогда не стремился стать знаменитым. Я просто очень любил это занятие. Всё мое время уходило на изучение гитары и на то, чтобы создавать музыку со своими друзьями. Вот и всё, собственно. Во всём виновата METALLICA!»

BULLET FOR MY VALENTINE Frontman: METALLICA





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