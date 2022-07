сегодня



Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE, которое состоялось в рамках Hellfest 2022, Val de Moine, Клисон, Франция, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Your Betrayal"

"Waking The Demon"

"Piece Of Me"

"Knives"

"The Last Fight"

"All These Things I Hate (Revolve Around Me)"

"4 Words (To Choke Upon)"

"Shatter"

"Over It"

"Tears Don't Fall"

"Scream Aim Fire"







