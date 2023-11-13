13 ноя 2023



Вокалист TRIVIUM присоединился на сцене к BULLET FOR MY VALENTINE



Matt Heafy присоединился на сцене к BULLET FOR MY VALENTINE в рамках выступления в Hard Rock Live, Orlando, Florida для исполнения "Tears Don't Fall".







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