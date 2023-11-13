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Bullet for My Valentine

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13 ноя 2023 : 		 Вокалист TRIVIUM присоединился на сцене к BULLET FOR MY VALENTINE

1 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BULLET FOR MY VALENTINE

11 июл 2023 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE: «2024 год проведём в студии»

20 дек 2022 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

1 авг 2022 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

4 июл 2022 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE выступили в баре

3 июл 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

21 июн 2022 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE даёт совет молодым

31 май 2022 : 		 Видеоряд от BULLET FOR MY VALENTINE

8 апр 2022 : 		 Видео с текстом от BULLET FOR MY VALENTINE

26 дек 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «COVID и Брекзит сделали наши жизни вдвойне сложнее»

15 дек 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Первым альбомом, который я купил, был "Black Album" METALLICA»

10 дек 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE — об оставшихся после выпуска альбома песнях

26 окт 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «У нас есть ещё 6 песен»

12 окт 2021 : 		 Гитарист BULLET FOR MY VALENTINE — о пользе пандемии

4 окт 2021 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

1 окт 2021 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

22 сен 2021 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE отложили релиз до ноября

10 сен 2021 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

26 июл 2021 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

23 июл 2021 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

23 июн 2021 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE исполнили новый трек

23 июн 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE — о названии нового альбома

18 июн 2021 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

29 апр 2021 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE выпускают фотокнигу

15 дек 2020 : 		 Новая медовуха от BULLET FOR MY VALENTINE
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|||| 13 ноя 2023

Вокалист TRIVIUM присоединился на сцене к BULLET FOR MY VALENTINE



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Matt Heafy присоединился на сцене к BULLET FOR MY VALENTINE в рамках выступления в Hard Rock Live, Orlando, Florida для исполнения "Tears Don't Fall".




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13 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
Песня хитярой стиля была в своё время. Несколько странно смотреть на уже совсем зрелых бородатых мужиков, её играющих, но всё равно послушал. BMFV уже несколько альбомов как порожняк гонят, но вот за подобные прикольные и немного эмошные песни с первых трёх альбомов до сих пор не забыл их.

просмотров: 763

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