×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился»
66
Новый рекорд METALLICA
61
KERRY KING вернётся в 2024!
50
Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю...
41
Вокалист CREED выбрал своего рок-бога
36
SLIPKNOT расстались с барабанщиком
33
Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине
20
Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR
16
DAVE LOMBARDO об участии в гипотетическом воссоединении SLAY...
15
Новый альбом SUFFOCATION доступен для прослушивания
15
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился»
66
Новый рекорд METALLICA
61
KERRY KING вернётся в 2024!
50
Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю...
41
Вокалист CREED выбрал своего рок-бога
36
все новости группы
Bullet for My Valentine
Великобритания
Metal Core
http://www.bulletformyvalentine1.com
Myspace:
http://www.myspace.com/bulletformyvalentine
Facebook:
https://www.facebook.com/BulletForMyValentine
13 ноя 2023
:
Вокалист TRIVIUM присоединился на сцене к BULLET FOR MY VALENTINE
1 авг 2023
:
Профессиональное видео с выступления BULLET FOR MY VALENTINE
11 июл 2023
:
BULLET FOR MY VALENTINE: «2024 год проведём в студии»
20 дек 2022
:
Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE
1 авг 2022
:
Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE
4 июл 2022
:
BULLET FOR MY VALENTINE выступили в баре
3 июл 2022
:
Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE
21 июн 2022
:
Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE даёт совет молодым
31 май 2022
:
Видеоряд от BULLET FOR MY VALENTINE
8 апр 2022
:
Видео с текстом от BULLET FOR MY VALENTINE
26 дек 2021
:
Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «COVID и Брекзит сделали наши жизни вдвойне сложнее»
15 дек 2021
:
Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Первым альбомом, который я купил, был "Black Album" METALLICA»
10 дек 2021
:
Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE — об оставшихся после выпуска альбома песнях
26 окт 2021
:
Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «У нас есть ещё 6 песен»
12 окт 2021
:
Гитарист BULLET FOR MY VALENTINE — о пользе пандемии
4 окт 2021
:
Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE
1 окт 2021
:
Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE
22 сен 2021
:
BULLET FOR MY VALENTINE отложили релиз до ноября
10 сен 2021
:
Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE
26 июл 2021
:
Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE
23 июл 2021
:
Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE
23 июн 2021
:
BULLET FOR MY VALENTINE исполнили новый трек
23 июн 2021
:
Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE — о названии нового альбома
18 июн 2021
:
Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE
29 апр 2021
:
BULLET FOR MY VALENTINE выпускают фотокнигу
15 дек 2020
:
Новая медовуха от BULLET FOR MY VALENTINE
18 сен 2020
:
У BULLET FOR MY VALENTINE есть двадцать
27 май 2020
:
BULLET FOR MY VALENTINE работают над «очень тяжёлым» альбомом
13 апр 2020
:
Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE
2 апр 2020
:
BULLET FOR MY VALENTINE выпустили медовуху
22 июл 2019
:
Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE
16 окт 2018
:
Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE
5 июн 2018
:
Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE
30 апр 2018
:
Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE
3 апр 2018
:
Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE
7 дек 2017
:
BULLET FOR MY VALENTINE сменили барабанщика
25 окт 2017
:
BULLET FOR MY VALENTINE начнут запись осенью
30 июн 2017
:
Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «У нас уже написано шесть песен»
8 июн 2017
:
Фрагмент нового DVD BULLET FOR MY VALENTINE
30 апр 2017
:
Концертный релиз BULLET FOR MY VALENTINE выйдет летом
7 апр 2017
:
BULLET FOR MY VALENTINE начали работу над новым материалом
13 дек 2016
:
BULLET FOR MY VALENTINE начнут работу над новым материалом в начале 2017 года
11 дек 2016
:
Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE отвечает на вопросы
2 дек 2016
:
Концертное видео BULLET FOR MY VALENTINE
7 ноя 2016
:
Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE
23 сен 2016
:
Рассказ о летнем туре BULLET FOR MY VALENTINE
11 авг 2016
:
BULLET FOR MY VALENTINE отправятся в студию летом
9 авг 2016
:
Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE
5 июл 2016
:
BULLET FOR MY VALENTINE планируют целиком отыграть дебютный альбом
20 июн 2016
:
Профессиональное видео полных выступлений BULLET FOR MY VALENTINE
30 май 2016
:
Концертное видео от BULLET FOR MY VALENTINE
23 май 2016
:
Концертное видео от BULLET FOR MY VALENTINE
16 май 2016
:
Концертное видео от BULLET FOR MY VALENTINE
13 май 2016
:
BULLET FOR MY VALENTINE достигли всех целей
26 апр 2016
:
Документальный фильм с участием вокалиста BULLET FOR MY VALENTINE
19 апр 2016
:
Фронтмен BULLET FOR MY VALENTINE: «Мы не обращаем особого внимания на рецензии»
15 апр 2016
:
BULLET FOR MY VALENTINE обещают не "попсеть"
2 апр 2016
:
BULLET FOR MY VALENTINE подписались на SEARCH AND DESTROY/SPINEFARM
8 фев 2016
:
Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE
29 янв 2016
:
BULLET FOR MY VALENTINE могут выпустить ЕР
16 окт 2015
:
Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE
14 окт 2015
:
BULLET FOR MY VALENTINE выпустят концертный ЕР
15 авг 2015
:
Новый альбом BULLET FOR MY VALENTINE доступен для прослушивания
13 авг 2015
:
Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE
12 авг 2015
:
Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE
10 авг 2015
:
Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE
3 авг 2015
:
Барабанщик BULLET FOR MY VALENTINE: «Бывший басист не играл особой роли в группе»
22 июл 2015
:
Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Уволить Jay'я было очень сложным решением»
17 июл 2015
:
Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE
17 июл 2015
:
Видео с выступления BULLET FOR MY VALENTINE
30 июн 2015
:
Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE
24 июн 2015
:
Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE
26 май 2015
:
Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Это будет лучший альбом года»
19 май 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома BULLET FOR MY VALENTINE
18 май 2015
:
Видео с текстом от BULLET FOR MY VALENTINE
6 май 2015
:
Тизер нового альбома BULLET FOR MY VALENTINE
10 фев 2015
:
BULLET FOR MY VALENTINE расстались с басистом
2 фев 2015
:
BULLET FOR MY VALENTINE приступили к записи
5 мар 2014
:
Обращение BULLET FOR MY VALENTINE к поклонникам
28 ноя 2013
:
Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE
23 ноя 2013
:
Новый сингл BULLET FOR MY VALENTINE выйдет в декабре
19 ноя 2013
:
Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE
29 окт 2013
:
Барабанщик BULLET FOR MY VALENTINE о новом альбоме
24 окт 2013
:
BULLET FOR MY VALENTINE будут работать с TERRY DATE
8 авг 2013
:
Новый альбом BULLET FOR MY VALENTINE "будет тяжелее"
9 июн 2013
:
Видео полного концерта BULLET FOR MY VALENTINE
8 июн 2013
:
Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE
25 май 2013
:
Новый сингл BULLET FOR MY VALENTINE выйдет в июне
7 апр 2013
:
Профессиональное видео всего выступления BULLET FOR MY VALENTINE
26 мар 2013
:
Колыбельные от BULLET FOR MY VALENTINE
11 янв 2013
:
Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE
3 янв 2013
:
Обложка нового альбома BULLET FOR MY VALENTINE
17 дек 2012
:
Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE
12 ноя 2012
:
Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE
1 ноя 2012
:
BULLET FOR MY VALENTINE исполнили кавер-версию AC/DC
31 окт 2012
:
BULLET FOR MY VALENTINE исполнили новый сингл на BBC
29 окт 2012
:
Новый альбом BULLET FOR MY VALENTINE выйдет в феврале
23 окт 2012
:
Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE
19 окт 2012
:
Новый сингл BULLET FOR MY VALENTINE выйдет в ноябре
11 сен 2012
:
Профессиональное видео всего выступления BULLET FOR MY VALENTINE
5 сен 2012
:
Гитаристу BULLET FOR MY VALENTINE сделали операцию на спине
30 авг 2012
:
Видео с выступления BULLET FOR MY VALENTINE
17 авг 2012
:
Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE о новом альбоме
6 авг 2012
:
BULLET FOR MY VALENTINE заканчивают работу над альбомом
18 фев 2012
:
Видеорассказ о студии BULLET FOR MY VALENTINE
16 фев 2012
:
BULLET FOR MY VALENTINE начали запись
10 фев 2012
:
BULLET FOR MY VALENTINE начнут запись на следующей неделе
29 дек 2011
:
BULLET FOR MY VALENTINE начнут сочинение материала в январе
20 янв 2011
:
BULLET FOR MY VALENTINE выпустят 'Fever Tour Edition'
1 дек 2010
:
Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE
21 апр 2010
:
Новый альбом BULLET FOR MY VALENTINE доступен для прослушивания
18 апр 2010
:
Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE
12 апр 2010
:
У фронтмена BULLET FOR MY VALENTINE родился первый ребенок
5 апр 2010
:
Семплы нового альбома BULLET FOR MY VALENTINE
17 мар 2010
:
Трек-лист нового альбома BULLET FOR MY VALENTINE
15 мар 2010
:
Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE
6 мар 2010
:
Обложка нового альбома BULLET FOR MY VALENTINE
1 мар 2010
:
Аудиосемпл нового сингла BULLET FOR MY VALENTINE
17 фев 2010
:
Название и дата выхода нового альбома BULLET FOR MY VALENTINE
11 фев 2010
:
Новый сингл BULLET FOR MY VALENTINE поступит на радио в марте
20 ноя 2009
:
BULLET FOR MY VALENTINE вносят последние изменения в «лучший альбом в карьере»
5 авг 2009
:
Концертное видео новой песни BULLET FOR MY VALENTINE
28 апр 2009
:
BULLET FOR MY VALENTINE отменили московский концерт
14 апр 2009
:
О переносе концерта BULLET FOR MY VALENTINE
11 апр 2009
:
Продюсер LINKIN PARK будет работать над новым диском BULLET FOR MY VALENTINE
18 мар 2009
:
Фронтмен BULLET FOR MY VALENTINE рассказал о новом материале
3 дек 2008
:
Делюкс-издание от BULLET FOR MY VALENTINE
18 май 2008
:
Новый сингл BULLET FOR MY VALENTINE "Waking The Demon" будет доступен только в сети
24 апр 2008
:
BULLET FOR MY VALENTINE: снимки из Сакраменто в сети
13 апр 2008
:
BULLET FOR MY VALENTINE: трейлер нового клипа в сети
17 мар 2008
:
BULLET FOR MY VALENTINE чуть не потеряли вокалиста
14 мар 2008
:
Премьера нового клипа BULLET FOR MY VALENTINE
19 дек 2007
:
Детали нового альбома BULLET FOR MY VALENTINE
17 дек 2007
:
BULLET FOR MY VALENTINE: новая песня в сети
22 ноя 2007
:
BULLET FOR MY VALENTINE: детали нового альбома
28 окт 2007
:
BULLET FOR MY VALENTINE : новый альбом будет лучше "The Poison"
25 сен 2007
:
BULLET FOR MY VALENTINE снимают видео
7 июн 2007
:
Выходит deluxe-издание дебютного альбома BULLET FOR MY VALENTINE
2 апр 2007
:
BULLET FOR MY VALENTINE на новом альбоме вернутся к корням
5 мар 2007
:
BULLET FOR MY VALENTINE: “Новый альбом будет дьявольски тяжёл"
16 фев 2007
:
BULLET FOR MY VALENTINE : запись нового альбома идет полным ходом
3 ноя 2006
:
DVD BULLET FOR MY VALENTINE "The Poison - Live At Brixton" выйдет в США в декабре
26 июл 2006
:
Вышло переиздание BULLET FOR MY VALENTINE "The Poison"
15 июн 2006
:
BULLET FOR MY VALENTINE: Видеоклип "Tears Don't Fall" в сети
13 ноя 2023
Вокалист TRIVIUM присоединился на сцене к BULLET FOR MY VALENTINE
Matt Heafy присоединился на сцене к BULLET FOR MY VALENTINE в рамках выступления в Hard Rock Live, Orlando, Florida для исполнения "Tears Don't Fall".
+2
-1
(
1
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
13 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
Песня хитярой стиля была в своё время. Несколько странно смотреть на уже совсем зрелых бородатых мужиков, её играющих, но всё равно послушал. BMFV уже несколько альбомов как порожняк гонят, но вот за подобные прикольные и немного эмошные песни с первых трёх альбомов до сих пор не забыл их.
просмотров: 763
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).