Профессиональное видео с выступления BULLET FOR MY VALENTINE



Профессиональное видео с выступления BULLET FOR MY VALENTINE, которое состоялось 31 января в l'Olympia, Париж, Франция, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Knives"

"Over It"

"Piece Of Me"

"4 Words (To Choke Upon)"

"You Want A Battle? (Here's A War)"

"Hearts Burst Into Fire"

"The Last Fight"

"Shatter"

"All These Things I Hate (Revolve Around Me)"

"Scream Aim Fire"

"Suffocating Under Words of Sorrow (What Can I Do)"

"Rainbow Veins"

"Don't Need You"

"Death By A Thousand Cuts"

"Your Betrayal"

"Tears Don't Fall"

"Waking the Demon"







