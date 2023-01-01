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*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 48
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 41
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 33
*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 24
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Bullet for My Valentine

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11 июл 2023 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE: «2024 год проведём в студии»

20 дек 2022 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

1 авг 2022 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

4 июл 2022 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE выступили в баре

3 июл 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

21 июн 2022 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE даёт совет молодым

31 май 2022 : 		 Видеоряд от BULLET FOR MY VALENTINE

8 апр 2022 : 		 Видео с текстом от BULLET FOR MY VALENTINE

26 дек 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «COVID и Брекзит сделали наши жизни вдвойне сложнее»

15 дек 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Первым альбомом, который я купил, был "Black Album" METALLICA»

10 дек 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE — об оставшихся после выпуска альбома песнях

26 окт 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «У нас есть ещё 6 песен»

12 окт 2021 : 		 Гитарист BULLET FOR MY VALENTINE — о пользе пандемии

4 окт 2021 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

1 окт 2021 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

22 сен 2021 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE отложили релиз до ноября

10 сен 2021 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

26 июл 2021 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

23 июл 2021 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

23 июн 2021 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE исполнили новый трек

23 июн 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE — о названии нового альбома

18 июн 2021 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

29 апр 2021 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE выпускают фотокнигу

15 дек 2020 : 		 Новая медовуха от BULLET FOR MY VALENTINE

18 сен 2020 : 		 У BULLET FOR MY VALENTINE есть двадцать

27 май 2020 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE работают над «очень тяжёлым» альбомом
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BULLET FOR MY VALENTINE: «2024 год проведём в студии»



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Гитарист Michael "Padge" Paget в интервью Mike James Rock Show рассказал о планах группы на ближайшее время:

«Летом нам предстоит отыграть ещё на нескольких — 10-ти или 11-ти — летних фестивалях в Европе. Затем у нас будет небольшой перерыв в августе-сентябре, и мы отправимся в Америку на месяц или пять-шесть недель, чтобы выступить там с гастролями. Я не очень понимаю, что будет в конце года, если вообще что-то будет. А потом мы прекратим гастроли и снова начнём сочинять. Так что в 2024-м году мы будем писать альбом. А в 2025 году мы вернёмся. 2025 год — это юбилей чего-то грандиозного [очевидно, он намекает на то, что в 2025 году исполнится 20 лет со дня выхода дебютного альбома BULLET FOR MY VALENTINE "The Poison"]».




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