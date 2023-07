сегодня



BULLET FOR MY VALENTINE: «2024 год проведём в студии»



Гитарист Michael "Padge" Paget в интервью Mike James Rock Show рассказал о планах группы на ближайшее время:



«Летом нам предстоит отыграть ещё на нескольких — 10-ти или 11-ти — летних фестивалях в Европе. Затем у нас будет небольшой перерыв в августе-сентябре, и мы отправимся в Америку на месяц или пять-шесть недель, чтобы выступить там с гастролями. Я не очень понимаю, что будет в конце года, если вообще что-то будет. А потом мы прекратим гастроли и снова начнём сочинять. Так что в 2024-м году мы будем писать альбом. А в 2025 году мы вернёмся. 2025 год — это юбилей чего-то грандиозного [очевидно, он намекает на то, что в 2025 году исполнится 20 лет со дня выхода дебютного альбома BULLET FOR MY VALENTINE "The Poison"]».







