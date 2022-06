сегодня



Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE даёт совет молодым



Matt Tuck на фестивале Rock Am Ring ответил на вопрос о том, какой бы он дал совет молодым группам:



«Просто игнорируйте всех, делайте то, что хотите делать, и надейтесь, что через 20 лет вы всё ещё будете на плаву. Когда ты начинаешь прислушиваться к критике и похвале людей, не бывает одного без другого...



На первых двух альбомах трудно не прислушиваться к мнениям людей, критике и прочему: если вы молодая группа, трудно не принимать это на вооружение. Но по мере того, как вы продвигаетесь по пути записи альбомов, вы начинаете понимать, что до тех пор, пока вы делаете вещи так, как вы хотите, не имеет значения, что думают люди. Ты просто продолжаешь свой путь — делаешь то, что у тебя на душе. Пишите музыку, которая, как вы знаете, разозлит людей; делайте музыку, которая, как вы знаете, понравится людям. Просто делайте это по верным причинам. Делайте это для себя — это самое лучшее. Если вы начинаете прислушиваться к критике других людей и писать вещи в стилистике этих людей, чтобы попытаться доказать свою точку зрения, то вы как бы потворствуете их критике. Так что просто игнорируйте всех и делайте то, что хотите».







