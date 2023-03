сегодня



Гитарист RIOT присоединился на сцене к KINGS OF THRASH



Rick Ventura (Riot, Riot Act) присоединился на сцене к KINGS OF THRASH в рамках выступления восьмого марта в The Gramercy Theatre, New York для исполнения песни "Swords And Tequila" из альбома Fire Down Under 1981 года.







