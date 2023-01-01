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Kings of Thrash

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DAVID ELLEFSON — о KINGS OF THRASH: «Мы с JEFF'ом создаём новое звучание»



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Бывший басист MEGADETH David Ellefson рассказал в интервью для Metal Wani, что KINGS OF THRASH, его совместный проект с другим бывшим участником MEGADETH, гитаристом Jeff'ом Young'ом, скоро отправится в студию для работы над новым материалом, который они уже сочинили.

Что касается возможной даты выхода первого оригинального релиза KINGS OF THRASH, David сказал:

«Как мы сейчас это видим, скорее всего, выйдут разовые синглы, а не полноценный альбом. И всё, конечно, может измениться, в зависимости от того, как пойдут дела в студии. В студии всякое случается. Так что мы узнаем больше через пару недель».

На вопрос о том, будут ли песни KINGS OF THRASH в духе трэша старой школы, Ellefson ответил:

«Это интересно. Потому что мы с Jeff'ом... Он фанат VAN HALEN, как и я. Он фанат Рэнди Роадса, как и я. Многое из того, что я сочинял, даже в MEGADETH, начиная с "So Far, So Good... So What!" в 1990-е годы, было во многом моим вкладом, некоторые из этих вещей охватывают подобные области, что мне нравится. Я думаю, это круто. Я считаю, что мы с Джеффом создаём новое звучание. Это не обязательно должны быть четыре песни с остервенелым натиском. Материал может быть музыкальным.

Интересно общаться с Jeff'ом все эти годы спустя, потому что у него был свой собственный опыт в музыке и в жизни, а у меня — свой. И теперь мы пересекаемся годы спустя. Это как воссоединение семьи: "Расскажи мне о своей жизни. Где ты был? Что ты делал? Кого ты видел?" Так что я думаю, что мы сейчас имеем точки соприкосновения в музыкальном плане».




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