сегодня



KINGS OF THRASH работают над новой песней



Во время участия в подкасте "Brews & Tunes" Jeff Young подтвердил, что группа KINGS OF THRASH, в состав которой также входит бывший участник MEGADETH David Ellefson, завершает работу над новой оригинальной песней под названием "Bridges Burn". «Мы надеемся исполнить её в туре», — добавил гитарист, имея в виду недавно объявленный первый этап мирового турне KINGS OF THRASH, запланированного на 2023 год, который начнётся 16 февраля в Джолиете, штат Иллинойс.



По словам Young'a, основа для оригинальной музыки KINGS OF THRASH были заложена более года назад, когда он и Ellefson приняли участие в съёмках документального фильма о покойном барабанщике MEGADETH Нике Менце:



«Мы ужинали [в ресторане Rainbow в Западном Голливуде] в ночь перед съёмками документального фильма о Менце. Мы уже собирались уходить, и тут меня осенило... Наверное, это был 1989-й год. Мы записывали пару треков для альбома "Rust In Peace". Нас пригласили поучаствовать в сочинении, поэтому мы с Дэвидом записали кое-что на кассету. К сожалению, я не сохранил эти записи — не знаю, что случилось. Но два риффа застряли в моей голове. И я напел их на ухо [Ellefson'y], когда мы оплачивали счёт. Он сказал: "Чувак, я точно помню эти риффы. Это убойно. Мы должны поработать над этим материалом". И вот спустя пару месяцев он вернулся в Лос-Анджелес. У меня была ещё одна идея песни, которую я начал с барабанной партии Ника Менцы, а затем доработал её. Мы с ним взяли эти два риффа и записали демо. Прошло ещё несколько месяцев, и он снова оказался в Лос-Анджелесе. Мы встретились. И у него была пара заготовок. И самое интересное, что у нас никогда не было возможности сочинять вместе — в те времена всё было так быстро и яростно, — но теперь мы как будто заканчивали предложения друг друга. Мы стали более опытными, мы стали лучше как музыканты, мы стали лучше как авторы песен. Мы успокоились, избавились от эгоизма и токсичности... И за две сессии сочинения у нас получилось четыре песни».









#davidellefson #jeffyoung #reverseIommi ♬ original sound - kingsofthrash @kingsofthrash NEW ORIGINAL #3 DEMO (Day 1) - JEFF YOUNG LEAD SOLO IMPROV #kingsofthrash





+1 -0



( 4 ) просмотров: 354