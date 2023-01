сегодня



Видео с выступления KINGS OF THRASH



Видео с выступления группы KINGS OF THRASH, в состав которой входят бывшие члены MEGADETH David Ellefson и Jeff Young, которое состоялось 28 января в рамках хоррор-конвенции Days Of The Dead, доступно для просмотра ниже.







