Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 57
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 19
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 17
*Новая песня OVERKILL 17
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 15
*METALLICA представит альбом в кинотеатрах 13
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 10
*CARMINE APPICE: «Потоковое вещание уничтожило музыкальный би... 8
*JOE LYNN TURNER: «Мир катится в ад» 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 57
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 19
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 17
*Новая песня OVERKILL 17
[= ||| все новости группы



*

Kings of Thrash

*



31 янв 2023 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

30 янв 2023 : 		 Бывший гитарист MEGADETH сказал, что ему всё равно, что думает Dave Mustaine о KINGS OF THRASH

25 янв 2023 : 		 KINGS OF THRASH нашли лейбл

17 дек 2022 : 		 Качественное видео с выступления KINGS OF THRASH

23 ноя 2022 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

9 ноя 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — о выступлениях KINGS OF THRASH: «Первый раз стрельнули удачно и планируем повторить!»

1 ноя 2022 : 		 DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и над концертным материалом»

18 окт 2022 : 		 ELLEFSON, YOUNG & POLAND собираются в студию

18 окт 2022 : 		 Продолжение KINGS OF THRASH

14 окт 2022 : 		 Старт KINGS OF THRASH

8 сен 2022 : 		 Бывшие из MEGADETH начинают репетиции
| - |

|||| сегодня

Видео с выступления KINGS OF THRASH



zoom
Видео с выступления группы KINGS OF THRASH, в состав которой входят бывшие члены MEGADETH David Ellefson и Jeff Young, которое состоялось 28 января в рамках хоррор-конвенции Days Of The Dead, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

31 янв 2023
Z
Zoran9999
Во пастор пристроился, - все похрен!))) Опа и опять Мехадет! До чего и пыткай этот преподобный передергиватель!)))
31 янв 2023
N
Nepalcev
"Am I Evil?" - Big 2.))

просмотров: 322

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом