18 окт 2022



ELLEFSON, YOUNG & POLAND собираются в студию



В беседе с журналом Ghost Cult Jeff Young рассказал о планах KINGS OF THRASH по записи альбома:



«Мы собираемся отправиться в студию, чтобы записать ритм-гитару и барабаны к первой оригинальной песне. И мы будем делать это на двухдюймовую ленту в аналоговом стиле, вживую в комнате, как настоящие мужчины, как это делали раньше... Сейчас это просто демо-записи с моей гитарой, басом и клик-треком. Скоро к ним добавятся ударные, и это будет настоящая версия первой песни. Но людям, которым мы дали её послушать, она очень нравится. В ней чувствуется влияние MEGADETH — она находится на том же игровом поле, но в ней есть собственные фишки, все наши влияния и некоторые вибрации SOUNDGARDEN/TOOL в музыке и мелодиях».



По словам Jeff'a, студия, в которой KINGS OF THRASH записывают свою музыку, имеет очень интересную историю:



«Это небольшое предприятие, расположенное в жилом районе Северного Голливуда. Легендарный продюсер Эдди Крамер, который за свою карьеру успел записать несколько новых групп, — THE BEATLES, THE ROLLING STONES, все записи и альбомы Джими Хендрикса были смикшированы в этой студии. Отличная новость в том, что звукоинженер, с которым мы работаем, является его протеже; он был наставником и стажёром Эдди Крамера. Так что за меньшую цену, друзья мои, вы получите звучание Эдди Крамера и аналоговые двухдюймовки, как в старые добрые времена, на первом релизе KINGS OF THRASH».







