У KINGS OF THRASH есть пять песен



JEFF YOUNG поделился информацией о том, над чем сейчас работают KINGS OF THRASH:



«Это совсем не страшно», — говорит он о создании новой музыки, не уступающей классическому репертуару группы. «У нас уже есть пять треков. David живет в Аризоне, и у нас есть замечательная андеграундная студия звукозаписи. А в Аризоне с ее жарой очень хорошо, если ты находишься в подполье, потому что там как в духовке. Та первая песня, которую мы с David'ом начали, была написана по мотивам фильма о Нике Менца. Эта песня воплотилась в жизнь и называется "Bridges Burned" (она берет свое начало от риффа, который Jeff приносил в 1988 году и который планировалось использовать для того, что стало Rust In Peace). Мы исполняли ее в турне с Kings Of Thrash. Мы немного показали тот курс, по которому собираемся двигаться дальше. И David уже немного говорил об этом, так что, думаю, я могу быть следующим, кто сообщит очередную новость. Kings Of Thrash будут продолжать делать то, что мы делаем. Исполнять лучшее из классического Megadeth, частью которого мы были. Это часть нашего наследия. Мы исполняем на бис что-нибудь необычное, например, песню Riot "Swords And Tequila". К нам даже присоединился Rick Ventura, оригинальный гитарист Riot, когда мы были в Нью-Йорке. И я полагаю, что мы вдохновили их, потому что Riot Act сейчас в туре, исполняют Fire Down Under в полном составе. Мы же расширяем список и исполняем песни Metallica и Def Leppard "Wasted", которая есть на альбоме каверов David'а. Так что Kings Of Thrash собирается продолжать в том же духе и играть столько концертов, сколько людей захотят нас увидеть. Для оригинального материала мы собираемся использовать другого вокалиста. Мы работаем с человеком, который пугающе хорош. Он уже закончил вокал на "Bridges Burned". Это совершенно новая песня, так что пока я не могу сказать о ней ничего лишнего. В наших оригинальных песнях есть элементы трэша, но там есть все, потому что мы с David'ом прожили 10 разных жизней со времен Megadeth. Мы выросли как музыканты, так что мы собираемся привнести все эти вещи и энергию, которая была у нас в 20 лет, и объединить их со всем тем, чему мы научились в 30-40-50 лет, в этой музыке. В них есть элемент трэша, в них есть скоростные, шреддовые элементы, но есть и гораздо больше всякого другого. Это как джамбалайя. Мне просто нравятся эти песни. Каждая из них совершенно не похожа на другую, но все они звучат как одна и та же группа».







