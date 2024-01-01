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*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 32
*DORO PESCH: «Металл — это свобода!» 26
*Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль» 26
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 20
*WOLFGANG VAN HALEN: «MESHUGGAH — это как битва динозавров» 19
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Kings of Thrash

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10 янв 2024 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

24 дек 2023 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

18 дек 2023 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

31 авг 2023 : 		 DAVID ELLEFSON о том, почему не позвал MARTY в KINGS OF THRASH

16 авг 2023 : 		 JEFF YOUNG: «Альбом KINGS OF THRASH будет лучше, чем всё, что MEGADETH сделали в последнее время»

30 июл 2023 : 		 У KINGS OF THRASH есть пять песен

24 июн 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Что-то новое от нас может выйти и не как KINGS OF THRASH»

28 май 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о KINGS OF THRASH: «Мы с JEFF'ом создаём новое звучание»

11 мар 2023 : 		 Гитарист RIOT присоединился на сцене к KINGS OF THRASH

2 мар 2023 : 		 Видео исполнения нового трека KINGS OF THRASH

28 фев 2023 : 		 Бывшие из MEGADETH встретились впервые за 35 лет

23 фев 2023 : 		 KINGS OF THRASH исполнили новую песню

20 фев 2023 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

12 фев 2023 : 		 KINGS OF THRASH работают над новой песней

8 фев 2023 : 		 CHRIS POLAND с удовольствием сыграл бы с DAVE'ом MUSTAINE'ом на выступлении KINGS OF THRASH

7 фев 2023 : 		 Фрагмент нового релиза KINGS OF THRASH

4 фев 2023 : 		 Фрагмент новой музыки от KINGS OF THRASH

31 янв 2023 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

30 янв 2023 : 		 Бывший гитарист MEGADETH сказал, что ему всё равно, что думает Dave Mustaine о KINGS OF THRASH

25 янв 2023 : 		 KINGS OF THRASH нашли лейбл

17 дек 2022 : 		 Качественное видео с выступления KINGS OF THRASH

23 ноя 2022 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

9 ноя 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — о выступлениях KINGS OF THRASH: «Первый раз стрельнули удачно и планируем повторить!»

1 ноя 2022 : 		 DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и над концертным материалом»

18 окт 2022 : 		 ELLEFSON, YOUNG & POLAND собираются в студию

18 окт 2022 : 		 Продолжение KINGS OF THRASH
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|||| 10 янв 2024

Видео с выступления KINGS OF THRASH



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Видео с выступления KINGS OF THRASH, которое состоялось в знаменитом зале Whisky a Go Go, West Hollywood, California, доступно для просмотра ниже.

Watch KINGS OF THRASH Perform MEGADETH's "Looking Down The Cross" Live At The Whisky; Video




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