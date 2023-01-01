2 мар 2023



Видео исполнения нового трека KINGS OF THRASH



Группа KINGS OF THRASH, в состав которой входят бывшие члены MEGADETH David Ellefson (bass) и Jeff Young (guitar), опубликовала видео исполнения нового трека "Bridges Burned" в рамках "Thrashin' USA".







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