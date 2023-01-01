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*Новое видео METALLICA 50
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 44
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
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Kings of Thrash

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2 мар 2023 : 		 Видео исполнения нового трека KINGS OF THRASH

28 фев 2023 : 		 Бывшие из MEGADETH встретились впервые за 35 лет

23 фев 2023 : 		 KINGS OF THRASH исполнили новую песню

20 фев 2023 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

12 фев 2023 : 		 KINGS OF THRASH работают над новой песней

8 фев 2023 : 		 CHRIS POLAND с удовольствием сыграл бы с DAVE'ом MUSTAINE'ом на выступлении KINGS OF THRASH

7 фев 2023 : 		 Фрагмент нового релиза KINGS OF THRASH

4 фев 2023 : 		 Фрагмент новой музыки от KINGS OF THRASH

31 янв 2023 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

30 янв 2023 : 		 Бывший гитарист MEGADETH сказал, что ему всё равно, что думает Dave Mustaine о KINGS OF THRASH

25 янв 2023 : 		 KINGS OF THRASH нашли лейбл

17 дек 2022 : 		 Качественное видео с выступления KINGS OF THRASH

23 ноя 2022 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

9 ноя 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — о выступлениях KINGS OF THRASH: «Первый раз стрельнули удачно и планируем повторить!»

1 ноя 2022 : 		 DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и над концертным материалом»

18 окт 2022 : 		 ELLEFSON, YOUNG & POLAND собираются в студию

18 окт 2022 : 		 Продолжение KINGS OF THRASH

14 окт 2022 : 		 Старт KINGS OF THRASH

8 сен 2022 : 		 Бывшие из MEGADETH начинают репетиции
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|||| 2 мар 2023

Видео исполнения нового трека KINGS OF THRASH



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Группа KINGS OF THRASH, в состав которой входят бывшие члены MEGADETH David Ellefson (bass) и Jeff Young (guitar), опубликовала видео исполнения нового трека "Bridges Burned" в рамках "Thrashin' USA".




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