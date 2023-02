сегодня



Бывшие из MEGADETH встретились впервые за 35 лет



Бывший барабанщик MEGADETH Chuck Behler присоединился к KINGS OF THRASH на сцене The Machine Shop, Flint, Michigan и исполнил композицию MEGADETH "In My Darkest Hour", а также кавер-версию хита SEX PISTOLS' "Anarchy In The U.K.".



David: «Исторический момент для фанатов и друзей. Сегодня вечером во Флинте, штат Мичиган, я, Jeff Young и Chuck Behler впервые выступали вместе за 35 лет... наше последнее совместное выступление было на Monsters Of Rock Castle Donington England 20 августа 1988 года! Спасибо вам за то, что разделили с нами такой проникновенный и волшебный момент!»























+1 -0



просмотров: 372