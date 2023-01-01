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*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 52
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 27
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
*Пополнение в NERVOSA 14
*THE HALO EFFECT исполнили новые песни 13
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Kings of Thrash

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28 фев 2023 : 		 Бывшие из MEGADETH встретились впервые за 35 лет

23 фев 2023 : 		 KINGS OF THRASH исполнили новую песню

20 фев 2023 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

12 фев 2023 : 		 KINGS OF THRASH работают над новой песней

8 фев 2023 : 		 CHRIS POLAND с удовольствием сыграл бы с DAVE'ом MUSTAINE'ом на выступлении KINGS OF THRASH

7 фев 2023 : 		 Фрагмент нового релиза KINGS OF THRASH

4 фев 2023 : 		 Фрагмент новой музыки от KINGS OF THRASH

31 янв 2023 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

30 янв 2023 : 		 Бывший гитарист MEGADETH сказал, что ему всё равно, что думает Dave Mustaine о KINGS OF THRASH

25 янв 2023 : 		 KINGS OF THRASH нашли лейбл

17 дек 2022 : 		 Качественное видео с выступления KINGS OF THRASH

23 ноя 2022 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

9 ноя 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — о выступлениях KINGS OF THRASH: «Первый раз стрельнули удачно и планируем повторить!»

1 ноя 2022 : 		 DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и над концертным материалом»

18 окт 2022 : 		 ELLEFSON, YOUNG & POLAND собираются в студию

18 окт 2022 : 		 Продолжение KINGS OF THRASH

14 окт 2022 : 		 Старт KINGS OF THRASH

8 сен 2022 : 		 Бывшие из MEGADETH начинают репетиции
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Бывшие из MEGADETH встретились впервые за 35 лет



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Бывший барабанщик MEGADETH Chuck Behler присоединился к KINGS OF THRASH на сцене The Machine Shop, Flint, Michigan и исполнил композицию MEGADETH "In My Darkest Hour", а также кавер-версию хита SEX PISTOLS' "Anarchy In The U.K.".

David: «Исторический момент для фанатов и друзей. Сегодня вечером во Флинте, штат Мичиган, я, Jeff Young и Chuck Behler впервые выступали вместе за 35 лет... наше последнее совместное выступление было на Monsters Of Rock Castle Donington England 20 августа 1988 года! Спасибо вам за то, что разделили с нами такой проникновенный и волшебный момент!»












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