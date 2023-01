сегодня



KINGS OF THRASH нашли лейбл



Группа KINGS OF THRASH, в состав которой входят бывшие члены MEGADETH David Ellefson и Jeff Young, заключила контракт с лейблом Cleopatra Records, на котором 24 марта состоится релиз 17-песеннокго CD/DVD "Best Of The West…Live At The Whisky A Go Go", записанного на выступлении 25 октября 2022 года при участии Chris'a Poland'a в зале The Whisky A Go Go.





