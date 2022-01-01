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*Умер Дэн Маккаферти 44
*CORONER начнут запись зимой 32
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David Ellefson

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DAVID ELLEFSON — о выступлениях KINGS OF THRASH: «Первый раз стрельнули удачно и планируем повторить!»



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DAVID ELLEFSON в рамках недавней беседы ответил на вопрос о впечатлениях от концертов KINGS OF THRASH и о том, какие планы на будущее у этого объединения:

«Это была история, когда... Конечно, все знали наши имена — я, Jeff Young и Chris Poland. Мы объявили, что будем играть песни из альбомов "Killing Is My Business" и "So Far, So Good... So What!". И, оказывается, в итоге мы сыграли половину "Peace Sells". Это, наверное, самый чертовски насыщенный сет-лист, который я исполнял со времён концертного альбома и DVD [MEGADETH] "Rude Awakening", который мы снимали в 2001 году, и я был на 20 лет моложе. Так что мы прибавили газу; на этой сцене не было никакой возни. И это было здорово. Это было суперкруто. Это было очень весело. Это заставило меня понять, насколько круты эти песни, насколько детальны и сложны... Это была совсем другая эпоха. Песни писались под другими предлогами. В тех записях, которые мы делали тогда, в 1980-х, была настоящая инновация.

Мы выбрали четыре города. Мы решили: "Давайте просто выступим и начнём, что-то вроде доказательства концепции, покажем всем, что мы умеем". Я думаю, что в первый вечер, когда мы играли в Сан-Диего, фанаты сразу же поняли это. Они такие: "О Боже мой. Чёрт побери. Мы годами просили об этом и хотели этого. И о чудо. Это действительно они. Это действительно те парни, которые играли на тех пластинках. Вот оно". И наш барабанщик Fred, и наш вокалист Chaz, они слышали это, будучи молодыми парнями, так что они понимали и были рады быть с нами, исполняя музыку. Так что это был просто подходящий момент для того, чтобы так удачно стрельнуть. И теперь, как результат, смотрите, у нас есть концертные записи, и в новом году мы подготовим ещё кое-что для этого проекта. Так что это было только начало; это был только первый фейерверк, который мы запустили. После этого определённо будут ещё!»




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