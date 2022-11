сегодня



DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и над концертным материалом»



DAVID ELLEFSON в рамках недавней беседы рассказал о планах KINGS OF THRASH:



«Снимая документальный фильм о Нике Менце, я воссоединился с Jeff'ом Young'ом. Мы были в Rainbow. Он напевал мне рифф, который он написал во время тура "So Far, So Good... So What!" в 1988 году. Я сказал: "Чувак, я помню эти звуки". И это привело к тому, что мы... Мы написали несколько песен. Мы записали их на демо. Когда на прошлой неделе у нас был тур, мы записали его в "Whisky", так что у нас всё это есть. Сейчас мы работаем над концертным и студийным материалом. У нас есть записанные мелодии, а потом мы записали и концертный материал. Как и всё, это своего рода находит свой путь и движется дальше».







