DAVID ELLEFSON о том, почему не позвал MARTY в KINGS OF THRASH



Во время недавнего появления на подкасте "The Jasta Show" David Ellefson'а спросили, почему он не обратился к своему бывшему коллеге по MEGADETH Marty Friedman'у с предложением принять участие в KINGS OF THRASH, новой группе David'a с участием бывшего гитариста MEGADETH Jeff'a Younga, на что он ответил:



«Я не позвонил ему, потому что когда Marty покинул группу, он просто ушёл. Он открестился от MEGADETH. Он добровольно отказался от хороших предложений в финансовом плане. Он просто не оборачивался назад. Не было ничего такого: "Эй, вы, гады, лучше заплатите мне". Ничего. Он просто буквально вышел за дверь, вот и всё. Он просто открестился от всего этого. Мы с Marty друзья, но мы никогда не говорим о MEGADETH.



Я спросил его однажды о том, чтобы сыграть как-нибудь вместе. Он мой приятель. Мы не так часто говорим о музыке. Мы просто беседуем: "Эй, как дела? Как там в Японии?" Мы не говорим о бизнесе... Так что я намеренно не стал с ним общаться на эту тему, потому что не думал, что ему это будет интересно. К тому же он живёт в Японии, а одна из прелестей KINGS OF THRASH заключается в том, что группа базируется в Лос-Анджелесе, и ребята репетируют сейчас, потому что мы поедем в Австралию на следующей неделе. Я просто прихожу, подключаюсь и играю».







