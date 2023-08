сегодня



JEFF YOUNG: «Альбом KINGS OF THRASH будет лучше, чем всё, что MEGADETH сделали в последнее время»



В новом интервью Metal Edge бывший гитарист MEGADETH Jeff Young рассказал о своей новой группе KINGS OF THRASH:



«Позвольте мне сказать так: из-за происходящего сейчас выигрывает каждый из нас — и Dave [Mustaine, лидер MEGADETH] в том числе. Он получает возможность зарабатывать на издании песен MEGADETH, которые мы исполняем. Дэйв знает об этом, поэтому он прекрасно осведомлен о нашем существовании.



Ему не нравится то, что делают KINGS OF THRASH. Но это не имеет значения, потому что в конце концов мы удалим многие песни MEGADETH из нашего репертуара и будем продолжать сочинять новый материал. Но Dave чувствует напряжение, потому что мы привлекаем внимание, и альбом KINGS OF THRASH будет лучше, чем всё, что MEGADETH сделали в последнее время. И мы исполняем все песни MEGADETH лучше, чем это делал он за последние годы. И об этом говорю не только я — почитайте рецензии».







+3 -0



( 5 ) просмотров: 554