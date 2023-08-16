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Kings of Thrash

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16 авг 2023 : 		 JEFF YOUNG: «Альбом KINGS OF THRASH будет лучше, чем всё, что MEGADETH сделали в последнее время»

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7 фев 2023 : 		 Фрагмент нового релиза KINGS OF THRASH

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18 окт 2022 : 		 ELLEFSON, YOUNG & POLAND собираются в студию

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8 сен 2022 : 		 Бывшие из MEGADETH начинают репетиции
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JEFF YOUNG: «Альбом KINGS OF THRASH будет лучше, чем всё, что MEGADETH сделали в последнее время»



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В новом интервью Metal Edge бывший гитарист MEGADETH Jeff Young рассказал о своей новой группе KINGS OF THRASH:

«Позвольте мне сказать так: из-за происходящего сейчас выигрывает каждый из нас — и Dave [Mustaine, лидер MEGADETH] в том числе. Он получает возможность зарабатывать на издании песен MEGADETH, которые мы исполняем. Дэйв знает об этом, поэтому он прекрасно осведомлен о нашем существовании.

Ему не нравится то, что делают KINGS OF THRASH. Но это не имеет значения, потому что в конце концов мы удалим многие песни MEGADETH из нашего репертуара и будем продолжать сочинять новый материал. Но Dave чувствует напряжение, потому что мы привлекаем внимание, и альбом KINGS OF THRASH будет лучше, чем всё, что MEGADETH сделали в последнее время. И мы исполняем все песни MEGADETH лучше, чем это делал он за последние годы. И об этом говорю не только я — почитайте рецензии».




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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16 авг 2023
Saint Portnoy
Так, я за попкорном.
16 авг 2023
agugac
Ага, и я столик резервирую...
16 авг 2023
resurgamresponses
я смог прослушать трэк https://www.darkside.ru/news/150895/
и думаю что заявление весьма самонадеянное.
может есть где трэки норм?
16 авг 2023
olly71
resurgamresponses, как ты полит корректно то )))) здесь давно никто так не писал.
16 авг 2023
Aiming High
Ну,то что Элеффсон и Ко более качественно исполняют старый материал,однозначно.

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